Тренер «Акрона» Тедеев назвал Дзюбу достоянием российского футбола

«Приход в команду Артем оправдал, когда я в первый раз его увидел у нас, — сказал Тедеев. — С каждым днем я все больше убеждаюсь, что это достояние российского футбола. Артем очень много трудится, провел отличный матч, забил красивый гол. Он хорошо понимает все то, что нужно делать на футбольном поле, потому что он большой мастер».