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Тренер «Акрона» Тедеев назвал Дзюбу достоянием российского футбола

Форвард забил победный гол в матче чемпионата России с «Зенитом».

Источник: https://vk.com/fcakron

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита» показал свое мастерство, он является достоянием российского футбола. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

В субботу «Акрон» в гостях со счетом 2:1 обыграл «Зенит». Дзюба забил гол на 40-й минуте игры.

«Приход в команду Артем оправдал, когда я в первый раз его увидел у нас, — сказал Тедеев. — С каждым днем я все больше убеждаюсь, что это достояние российского футбола. Артем очень много трудится, провел отличный матч, забил красивый гол. Он хорошо понимает все то, что нужно делать на футбольном поле, потому что он большой мастер».

Также главный тренер поделился эмоциями после победы. «Первые эмоции — счастье, мы добились исторического результата. Это тот результат, который сделает нас сильнее, нашу область, наш клуб. Результат закономерен: создали еще в первом тайме моменты, могли забивать больше. Все то, что мы вынашивали относительно подготовки к этому матчу, футболисты выполнили хорошо. Сейчас самое главное — отдохнуть, будем потом готовиться к следующему году, думаю, будет еще лучше», — отметил Тедеев.

Дзюбе 36 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 164 гола. В текущем чемпионате на счету форварда 3 забитых мяча.

«Акрон» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка по итогам 18 матчей. 19-й тур чемпионата России пройдет после зимнего перерыва, игры состоятся в начале марта.

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:2
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 30006 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Густаво Мантуан)
21′
Акрон
Стефан Лончар
10′
Артем Дзюба
(Роберто Фернандес)
40′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
55
Родригао
46′
77
Ильзат Ахметов
8
Маркус Вендел
49′
62′
7
Александр Соболев
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
46′
32
Лусиано Гонду
90+12′
17
Андрей Мостовой
82′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
82′
24
Педро
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
63′
21
Роберто Фернандес
90+4′
26
Родриго Эшковал
7
Кирилл Данилин
49′
55′
15
Стефан Лончар
45+2′
6
Максим Кузьмин
86′
80
Вячеслав Бардыбахин
87′
14
Владимир Хубулов
66′
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
86′
4
Пауло Витор
24
Артем Дзюба
73′
97
Сергей Грибов
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
2
7
Фолы
18
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь