Тренер «Акрона» Тедеев назвал Дзюбу достоянием российского футбола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита» показал свое мастерство, он является достоянием российского футбола. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
В субботу «Акрон» в гостях со счетом 2:1 обыграл «Зенит». Дзюба забил гол на 40-й минуте игры.
«Приход в команду Артем оправдал, когда я в первый раз его увидел у нас, — сказал Тедеев. — С каждым днем я все больше убеждаюсь, что это достояние российского футбола. Артем очень много трудится, провел отличный матч, забил красивый гол. Он хорошо понимает все то, что нужно делать на футбольном поле, потому что он большой мастер».
Также главный тренер поделился эмоциями после победы. «Первые эмоции — счастье, мы добились исторического результата. Это тот результат, который сделает нас сильнее, нашу область, наш клуб. Результат закономерен: создали еще в первом тайме моменты, могли забивать больше. Все то, что мы вынашивали относительно подготовки к этому матчу, футболисты выполнили хорошо. Сейчас самое главное — отдохнуть, будем потом готовиться к следующему году, думаю, будет еще лучше», — отметил Тедеев.
Дзюбе 36 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 164 гола. В текущем чемпионате на счету форварда 3 забитых мяча.
«Акрон» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка по итогам 18 матчей. 19-й тур чемпионата России пройдет после зимнего перерыва, игры состоятся в начале марта.