«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в последнем матче РПЛ в году

Также в воскресенье воронежский «Факел» сыграет на своем поле против московского ЦСКА. ЦСКА в турнирной таблице занимает шестую позицию, набрав 28 очков. Воронежцы занимают 14-е место, имея в активе 14 очков, они не одержали ни одной победы в последних пяти матчах (одно поражение и четыре ничьих). В этом сезоне команды провели один матч в Москве, который завершился со счетом 0:0. Встреча в воскресенье начнется в 16:30 мск.