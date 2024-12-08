«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в последнем матче РПЛ в году

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» сыграют на своем поле против московского «Локомотива» в центральном матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» и станет заключительной перед зимней паузой.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. Команда в случае победы опередит петербургский «Зенит», идущий на первом месте и в субботу проигравший «Акрону» из Тольятти (1:2). В активе «Зенита» на данный момент 39 очков. «Локомотив» набрал 34 очка и в случае победы может вплотную приблизиться к лидерам.
В рамках РПЛ команды встречались 27 раз, 13 раз побеждал столичный клуб, 9 — краснодарский. В первом круге «Краснодар» в Москве разгромил «Локомотив» со счетом 3:0.
По мнению бывшего игрока «Локомотива» Дмитрия Булыкина, фаворита в этом матче не будет. «Обе команды примерного одного уровня, здорово умеют атаковать, — сказал он ТАСС. — Я думаю, будет интересная и яркая игра со стороны обеих команд, трудно кого-то выделить. Это последняя игра в году, и в отпуск важно будет уйти в хорошем настроении».
Встреча начнется в 19:30 мск.
«Динамо» сыграет с «Химками», ЦСКА — с «Факелом»
В первом матче игрового дня столичное «Динамо» примет подмосковные «Химки», встреча начнется в 14:30 мск. «Динамо», набрав 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, бело-голубые не потерпели ни одного поражения в последних пяти матчах чемпионата (две победы, три ничьих). В активе «Химок» 16 очков, они расположились на 13-й строчке.
В первом круге «Динамо» победило «Химки» со счетом 4:3. Последний раз «Химки» побеждали бело-голубых 24 апреля 2021 года, тогда встреча завершилась со счетом 1:0.
Также в воскресенье воронежский «Факел» сыграет на своем поле против московского ЦСКА. ЦСКА в турнирной таблице занимает шестую позицию, набрав 28 очков. Воронежцы занимают 14-е место, имея в активе 14 очков, они не одержали ни одной победы в последних пяти матчах (одно поражение и четыре ничьих). В этом сезоне команды провели один матч в Москве, который завершился со счетом 0:0. Встреча в воскресенье начнется в 16:30 мск.
Последний официальный матч в 2024 году проведут команды, замыкающие турнирную таблицу РПЛ: в Грозном «Ахмат» примет «Оренбург». «Ахмат» занимает 15-е место, набрав 10 очков, у идущего последним «Оренбурга» восемь очков и пять поражений подряд. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0. Матч начнется в 19:00 мск.
Матчи 19-го тура пройдут в начале марта.