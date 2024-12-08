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«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и вышел на первое место в РПЛ

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» и московского «Локомотива» сыграли вничью со счетом 0:0 в заключительном матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» набрал 39 очков. Столько же у «Зенита», краснодарская команда занимает первое место в таблице благодаря победе над петербуржцами в личной встрече (2:0). «Локомотив» с 35 очками располагается на 5-й строчке.

Следующий тур чемпионата России пройдет после зимней паузы. «Краснодар» примет самарские «Крылья Советов», «Локомотив» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Матчи состоятся в начале марта.

В другом матче воскресенья грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 обыграл «Оренбург». «Ахмат» с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место, «Оренбург» набрал 8 очков и располагается на последней строчке. «Оренбург» не может выиграть на протяжении 17 матчей в чемпионате, единственную победу команда одержала в первом туре над московским «Спартаком» (2:0).

Краснодар
0:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
8.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Михаил Галактионов
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
53
Александр Черников
9
Джон Кордоба
56′
98
Сергей Петров
45′
59′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
10′
46′
5
Кевин Кастаньо
10
Эдуард Сперцян
66′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
66′
40
Олакунле Олусегун
7
Виктор Са
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85
Евгений Морозов
19′
6
Дмитрий Баринов
25′
83
Алексей Батраков
93
Артем Карпукас
23
Сесар Монтес
80′
5
Жерзино Ньямси
81′
9
Сергей Пиняев
80′
80′
71
Наир Тикнизян
99
Тимур Сулейманов
73′
10
Дмитрий Воробьев
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
12
Фолы
21
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь