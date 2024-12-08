«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и вышел на первое место в РПЛ

В другом матче воскресенья грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 обыграл «Оренбург». «Ахмат» с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место, «Оренбург» набрал 8 очков и располагается на последней строчке. «Оренбург» не может выиграть на протяжении 17 матчей в чемпионате, единственную победу команда одержала в первом туре над московским «Спартаком» (2:0).