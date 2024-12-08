«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и вышел на первое место в РПЛ

«Краснодар» набрал 39 очков. Столько же у «Зенита», краснодарская команда занимает первое место в таблице благодаря победе над петербуржцами в личной встрече (2:0). «Локомотив» с 35 очками располагается на 5-й строчке.
Следующий тур чемпионата России пройдет после зимней паузы. «Краснодар» примет самарские «Крылья Советов», «Локомотив» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Матчи состоятся в начале марта.
В другом матче воскресенья грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 обыграл «Оренбург». «Ахмат» с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место, «Оренбург» набрал 8 очков и располагается на последней строчке. «Оренбург» не может выиграть на протяжении 17 матчей в чемпионате, единственную победу команда одержала в первом туре над московским «Спартаком» (2:0).