Дюков, Мазепин и Белозеров вошли в исполком Олимпийского комитета России

Также в исполком вошли президент Федерации каноэ России Евгений Архипов, генеральный секретарь ОКР Виктор Березов, олимпийский чемпион, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский, президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт, президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев, гендиректор Олимпийского комитета России Роман Крамарь, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, замминистра спорта Александр Никитин, заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко Наталья Паршикова, президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов, почетные члены Международного олимпийского комитета Александр Попов и Виталий Смирнов, первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, секретарь Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Марат Филиппов, глава ВФЛА Петр Фрадков, президент Федерации карате России Сергей Цой, глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.