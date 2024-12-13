Близкий к «Зениту» комментатор рассказал о договорных матчах в России

«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России, хороший тренер. Я его лично знаю, замечательный человек. Его незаслуженно изгнали из “Локомотива”, обвинив. Это все Смородская. Ей кто-то рассказал, что он сдавал игру. Чеченская республика, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария, там руководители, мэры — любители футбола. И они нередко договаривались между собой, а тренеры только исполняли эту миссию. Так было, никуда не деться. Я это точно знаю. Когда проиграл Нальчик, поддержал команду другую, на Красножана все свалили», — рассказал Орлов в эфире «Радио Зенит».