Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Близкий к «Зениту» комментатор рассказал о договорных матчах в России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Футбольный комментатор Геннадий Орлов сделал заявление о договорных матчах в российском футболе.

Источник: Спорт РИА Новости

По словам комментатора, тренировавшего с 2010 по 2011 год «Локомотив» Юрия Красножана уволили из клуба из-за слухов об участии в договорном матче.

«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России, хороший тренер. Я его лично знаю, замечательный человек. Его незаслуженно изгнали из “Локомотива”, обвинив. Это все Смородская. Ей кто-то рассказал, что он сдавал игру. Чеченская республика, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария, там руководители, мэры — любители футбола. И они нередко договаривались между собой, а тренеры только исполняли эту миссию. Так было, никуда не деться. Я это точно знаю. Когда проиграл Нальчик, поддержал команду другую, на Красножана все свалили», — рассказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Помимо «Локомотива», Красножан тренировал «Спартак» из Нальчика, «Анжи», «Кубань», «Терек», «Химки» и сборную Казахстана. Специалист работает в женской сборной России с 2021 года.

Зенит
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь