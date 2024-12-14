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«Возникали сомнения в чистоте игр. Иногда казалось, что моя команда сдает матчи». Божович — о договорниках в России

Бывший тренер многих российских клубов Миодраг Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым высказался о договорных матчах в футболе.

Источник: РИА "Новости"

«Договорные матчи — худшее, что есть в футболе. За время, проведенное в России, возникали сомнения в чистоте некоторых игр, но до обвинений никогда не доходило.

Сейчас они могут возникнуть из-за влияния какого-то околофутбола, но надо понимать: сомнения — одно, а доказанные факты — совершенно другое. Футбол непредсказуем — всегда можно найти причины усомниться в справедливости.

Порой и мои команды играли так, что казалось, будто мы сдаем матч. Если же говорить серьезно, то я никогда не принимал участие в нечестных играх», — сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

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