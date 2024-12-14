Геннадий Орлов: «Меня не так поняли. В РПЛ договорняков нет!»

«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России. Хороший тренер. Я его лично знаю. Просто замечательный человек. Его незаслуженно изгнали из “Локомотива”, обвинив. Это все Смородская. Ей кто-то рассказал, что он где-то сдавал игру.



Но эти республики, знаете… Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры — они любители футбола. И они нередко договаривались между собой, а тренеры только исполняли эту миссию. Так было. Никуда не деться. Я это точно знаю.



А когда проиграл Нальчик — поддержал команду другую… На Красножана все свалили. Потом владелец “Анжи” Сулейман Керимов взял Смородскую на финал Лиги чемпионов в Лондоне и в самолете все рассказал. Вот какие подробности».