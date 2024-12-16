Олег Иванов: «Даку сильнее и Кордобы, и Угальде»

Вдобавок Вендел периодически лечился. А на нем в игре «Зенита» завязано если не все, то многое. Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что бразилец в этом сезоне валяет дурака. Да парень сражается в каждом матче! Его лупят по ногам, а он и не думает просить замену. Возвращается на поле то прихрамывая, то с замотанным бедром. Поразительная готовность к самопожертвованию! Правда, из-за микротравм Вендел смотрелся осенью не так ярко, как прежде.