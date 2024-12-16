Как дорогие новички летнего окна РПЛ играют в сезоне. Разочаровал не только Соболев

Ещё один аргентинец, попавший в этот список. «Зенит» заплатил за Гонду € 12 млн — чуть меньше, чем «Спартак» за Барко. Правда, Эсекьель дебютировал в РПЛ во 2-м туре, а Лусиано — в 7-м. Гонду начал очень прилично — забил в трёх встречах чемпионата России подряд. Но после этого нападающий сбавил темп — всего два гола в следующих девяти турах. Серия Лусиано без забитых мячей составляет четыре матча. Плюс в последнее время он потерял место в стартовом составе, ведь в трёх предыдущих турах выходил на поле со скамейки. Несмотря на это, Гонду делит второе место с Матео Кассьеррой по голам за «Зенит» в нынешнем сезоне (каждый из них забил по шесть раз).