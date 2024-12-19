В «Крыльях Советов» рассказал о выкупе акций футбольного клуба из офшора в 2011 году

«На тот момент, в 2011 году, акции клуба “Крылья Советов” находились в офшоре на Кипре, — сказал он. — Ко мне обратился губернатор Самарской области (в 2012—2017 годах — прим. ТАСС) Меркушкин Николай Иванович и поручил мне задачу: сделать так, чтобы акции оказались у государства. Я провел ряд встреч, непосредственно встретился с адвокатом Пашковым Андреем Викторовичем, он преподавал раньше в госуниверситете, занимался ценными бумагами. В итоге всех переговоров было сделано так, что мы группой бизнесменов выкупили эти акции у кипрской фирмы».