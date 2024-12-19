В «Крыльях Советов» рассказал о выкупе акций футбольного клуба из офшора в 2011 году

САМАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Самарской области в 2011 году обратился к депутату Самарской губернской думы Александру Милееву ч поручением выкупить акции футбольного клуба «Крылья Советов» из офшора. Об этом Милеев, являющийся членом совета директоров клуба, рассказал на телевизионном проекте «Очная ставка» с участием губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который транслировался в эфире телеканала «Губерния».
«На тот момент, в 2011 году, акции клуба “Крылья Советов” находились в офшоре на Кипре, — сказал он. — Ко мне обратился губернатор Самарской области (в 2012—2017 годах — прим. ТАСС) Меркушкин Николай Иванович и поручил мне задачу: сделать так, чтобы акции оказались у государства. Я провел ряд встреч, непосредственно встретился с адвокатом Пашковым Андреем Викторовичем, он преподавал раньше в госуниверситете, занимался ценными бумагами. В итоге всех переговоров было сделано так, что мы группой бизнесменов выкупили эти акции у кипрской фирмы».
По его словам, впоследствии 75% акций перешли в собственность региона, еще 25% остались в частных руках.