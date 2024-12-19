Губернатор рассказал о миллиардном долге «Крыльев Советов»

Федорищев напомнил, что десять лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом». «Наверняка, там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией “Ростех Капитал” есть займ в один миллиард рублей», — заявил он. Губернатор добавил, что правительство выделяет два миллиарда рублей в год, но клуб не выплачивает долг, и он искусственно пролонгируется.