Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья, любовь и одинаковые пижамки: Дарья Карпина опубликовала нежную фотосессию с мужем

Российский футбол ушёл на зимние каникулы, и футболисты и тренеры получили возможность провести больше времени с близкими.

10

Для семьи Карпиных декабрь — это не только время отпуска и предновогодней суеты, но и месяц, когда они отмечают годовщину. В честь этого события супруга главного тренера сборной России опубликовала нежные фотографии с Валерием Карпиным.

«В этом декабре отпраздновали 9 лет нашей любви», — подписала Дарья серию снимков.

Подписчики не остались равнодушными и оставили свои комментарии: «Дааааааш, ну вы такие милые)))) Еще много-много счастливых лет впереди!»; «Несмотря на то, что прошло 9 лет, вы выглядите как молодожёны»; «На фоне Валерия Георгиевича вы выглядите в 1,5 раза красивее, чем в жизни. Он ваш бриллиант, цените его, почаще гладьте, целуйте и обнимайте!».