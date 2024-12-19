Семья, любовь и одинаковые пижамки: Дарья Карпина опубликовала нежную фотосессию с мужем

Подписчики не остались равнодушными и оставили свои комментарии: «Дааааааш, ну вы такие милые)))) Еще много-много счастливых лет впереди!»; «Несмотря на то, что прошло 9 лет, вы выглядите как молодожёны»; «На фоне Валерия Георгиевича вы выглядите в 1,5 раза красивее, чем в жизни. Он ваш бриллиант, цените его, почаще гладьте, целуйте и обнимайте!».