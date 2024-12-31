В «Химках» объяснили техническим моментом отсутствие Джикии в заявке на сезон РПЛ

«Ряд футболистов основы были заявлены через нашу вторую команду. Заявка сквозная, так было удобнее с точки зрения документооборота. Официально сезон у второй команды закончился 31 декабря, теперь их надо отзаявить и заявить снова, что и будет сделано в рамках заявочного периода», — сказал собеседник агентства.