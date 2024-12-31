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В «Химках» объяснили техническим моментом отсутствие Джикии в заявке на сезон РПЛ

Джикия был удален из заявки 31 декабря.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Отсутствие защитника подмосковного футбольного клуба «Химки» Георгия Джикии в заявке на сезон Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) является техническим моментом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

Джикия был удален из заявки 31 декабря.

«Ряд футболистов основы были заявлены через нашу вторую команду. Заявка сквозная, так было удобнее с точки зрения документооборота. Официально сезон у второй команды закончился 31 декабря, теперь их надо отзаявить и заявить снова, что и будет сделано в рамках заявочного периода», — сказал собеседник агентства.

Джикии 31 год, он подписал контракт с «Химками» 12 сентября, московский «Спартак» объявил об уходе футболиста 18 мая. Игрок принял участие в 8 играх различных турниров в текущем сезоне. За красно-белых футболист выступал с 2017 года, в составе московской команды защитник выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017). За сборную России Джикия сыграл в 44 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу. В составе национальной команды футболист выступал на Кубке конфедераций (2017) и чемпионате Европы (2021).

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 16 очков в 18 матчах.

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