Непомнящий: абсолютно разочарован в Соболеве, переход в «Зенит» — это ошибка

«Я абсолютно разочарован в нём. В том плане, что его переход из “Спартака” — это ошибка. В “Зенит” — тем более. Перейди куда-то в любую другую команду второй восьмёрки… А “Зенит” — это уже всё. И как бы судьба его наказывает.



Он — один из сильнейших отечественных нападающих в этом амплуа. Но игроки, которые конкурируют с ним в “Зените”, не уступают ему ни в чём. Он психологически подавлен, а те игроки мотивированы хорошо. У нападающего должен быть кураж, он должен быть вдохновлён и одухотворён, чтобы в нужную секунду оказаться в нужном месте, — вот так и забиваются голы. Он психологически под большим грузом.



Под этим грузом уже почти 10 лет играет Дзюба, но Артём с этим справляется, потому что он в этом купается. Соболев, как я вижу, — игрок другого типа. Его раздражают все и всё, и он играет хуже, чем может. А Дзюба выступает лучше, чем всегда, в таких ситуациях», — приводит слова Непомнящего «Спорт День За Днем».