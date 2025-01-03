Титов: лучший игрок года? Можно выделить Умярова, Максименко, Барко, Угальде и Дивеева

— Нет, он хороший игрок. Помню по себе, когда 18−20 лет, то на тебе ответственности ноль. Ты играешь в футбол и всё получается. Посмотрим, на Батракова, когда к нему будет другое внимание. Можно сказать про Глушенкова после старта сезона, но травмы выбили из колеи. Возможно, если бы он так продолжил, мы бы не говорили про Угальде, — приводит слова Титова Metaratings.