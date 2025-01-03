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Титов: лучший игрок года? Можно выделить Умярова, Максименко, Барко, Угальде и Дивеева

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о том, какой футболист стал лучшим игроком России в 2024 году.

Источник: Чемпионат.com

— Лучший игрок года?

— Можно выделить Умярова, Максименко, Барко, Угальде и Дивеева. В «Динамо» на каком-то отрезке блестяще смотрелись иностранцы, но одно время наш российский блондин был хорош.

— Вы не назвали Батракова. Забыли?

— Нет, он хороший игрок. Помню по себе, когда 18−20 лет, то на тебе ответственности ноль. Ты играешь в футбол и всё получается. Посмотрим, на Батракова, когда к нему будет другое внимание. Можно сказать про Глушенкова после старта сезона, но травмы выбили из колеи. Возможно, если бы он так продолжил, мы бы не говорили про Угальде, — приводит слова Титова Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Спартак