«Спартак» пытается переманить топового серба, Неймар вернется в родной клуб. Трансферы и слухи дня

«Вариант с трансфером Илича был предложен “Зениту”, но петербургский клуб отказался от него и будет заниматься поиском полузащитника летом на рынке Латинской Америки.



В “Спартаке” Илича как можно скорее хочет видеть Станкович, но быстрому переходу мешает высокий запрос “Торино” за трансфер — свыше 20 млн евро — и высокие запросы серба по личному контракту. Московский клуб также смущает травмированность серба.



Стороны находятся в переговорах, но они идут тяжело. Если до начала вторых сборов не удастся договориться, “Спартак”, скорее всего, переключится на другой вариант», — сообщили Sport24 несколько источников, знакомых с ситуацией.