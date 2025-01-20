«Спартак» пытается переманить топового серба, Неймар вернется в родной клуб. Трансферы и слухи дня

Что в России
ЦСКА может купить полузащитника сборной Израиля
Полузащитник «Маккаби Хайфа» и сборной Израиля Махмуд Джабер может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, сообщает Ynet. По данным источника, московский ЦСКА рассматривает покупку Джабера в зимнее трансферное окно за 3,5 миллиона евро. Хавбеком также интересуется столичный «Локомотив» и казанский «Рубин», но армейцы наиболее серьезны в своих намерениях.
В нынешнем сезоне 25-летний Махмуд Джабер провел за «Маккаби» 20 матчей и отдал 2 голевые передачи. На его счету 10 игр за сборную Израиля. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.
«Спартак» пытается договориться с Иличем
Появилась новая информация насчет возможного перехода полузащитника «Торино» Ивана Илича в один из клубов РПЛ.
«Вариант с трансфером Илича был предложен “Зениту”, но петербургский клуб отказался от него и будет заниматься поиском полузащитника летом на рынке Латинской Америки.
В “Спартаке” Илича как можно скорее хочет видеть Станкович, но быстрому переходу мешает высокий запрос “Торино” за трансфер — свыше 20 млн евро — и высокие запросы серба по личному контракту. Московский клуб также смущает травмированность серба.
Стороны находятся в переговорах, но они идут тяжело. Если до начала вторых сборов не удастся договориться, “Спартак”, скорее всего, переключится на другой вариант», — сообщили Sport24 несколько источников, знакомых с ситуацией.
В текущем сезоне Илич провел в Серии А 12 матчей и забил 1 гол.
Клубы РПЛ интересуются форвардом Годоем
Футбольный агент Эрнан Банато, представляющий интересы нападающего болгарского клуба «Берое» Леандро Годоя, подтвердил, что российские команды интересуются футболистом.
Ранее болгарское издание «Матч Телеграф» сообщило, что 23-летний аргентинец привлек внимание московского «Локомотива». Годоем также интересуются другие клубы РПЛ, а также софийский ЦСКА и команды из Азербайджана.
«Российские клубы действительно проявляют интерес к Леандро Годою. Мы ведем переговоры», — сказал Банато в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.
В текущем сезоне Годой провел 16 матчей в чемпионате Болгарии, забил 12 мячей и сделал 1 голевую передачу.
Клаудиньо согласен на трансфер из «Зенита» в «Палмейрас»
27-летний полузащитник «Зенита» Клаудиньо согласился перейти в бразильский «Палмейрас», сообщил журналист Жорже Никола у себя в соцсети.
«Клаудиньо получил два предложения — из “Палмейраса” и из Катара. Он сказал своим представителям, что не хочет играть в Катаре и выбирает “Палмейрас”, даже несмотря на ощутимую потерю в зарплате. В “Зените” он сейчас зарабатывает €7,5 млн за сезон, и “Палмейрас” точно не сможет платить такую сумму, но Клаудиньо все равно согласен», — приводит слова Николы Portal Goleada.
Действующий контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.
Что в Европе и мире
Лопетеги может возглавить сборную Бельгии
Бывший главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги может возглавить сборную Бельгии. Как сообщает журналист Саши Тавольери, кандидатуру Лопетеги одобрил спортивный директор бельгийской сборной Винсент Маннерт.
Последним местом работы Лопетеги был «Вест Хэм», который он тренировал с июля 2024 года по январь 2025 года. Ранее сборная Бельгии уволила бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Неймар возвращается в «Сантос»
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар, вероятнее всего, вернется в родной «Сантос», сообщает издание Diario Do Peixe, специализирующееся на новостях по бразильскому клубу.
Отмечается, что «Сантос» договорился об аренде 32-летнего футболиста на полгода — к тому времени истечет срок его контракта с «Аль-Хилялем». Решающей оказалась позиция Неймара, который захотел перейти в родной клуб, несмотря на интерес со стороны американского «Чикаго Файр». О сделке может быть объявлено в ближайшие дни. Неймар выступал за «Сантос» до лета 2013 года, после чего перешел в «Барселону».
В 2024 году 32-летний Неймар лишь дважды сыграл за «Аль-Хиляль», суммарно проведя на поле 42 минуты. При этом зарплата бразильского форварда за год составила €101 млн.
Хусанов подписал контракт с «Манчестер Сити»
Узбекистанский защитник французского «Ланса» Абдукодир Хусанов вместе с представителем Улугбеком Асанбаевым прилетел в Манчестер. 20-летний футболист уже подписал контракт с английским «Манчестер Сити» и взял 45-й номер.
На подписании присутствовал и главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола, который лично был заинтересован в трансфере Хусанова, сообщает Telecomasia.net.
Ожидается, что «Манчестер Сити» в ближайшее время официально объявит о трансфере Хусанова. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 50 млн евро с учетом бонуса.
Автор: Виктор Менес