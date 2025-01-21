Экс-футболист сборной России поздравил «Зенит» с победой в РПЛ

20 января «Зенит» и бразильский «Ботафого» совершили сделку по трансферам трех футболистов. «Зенит» объявил о подписании рабочего соглашения с бразильским вингером Луисом Энрике. Контракт заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.