«Спартак» и «Краснодар» обязаны ответить «Зениту»

«Зенит» разрушил окрепшую стену трансферного молчания. С декабря топ-клубы жили лишь слухами — никто и никого не подписывал. Словно ждали, кто сломается первым. Это сильно раздражало болельщиков и, вероятно, главных тренеров. Ведь сборы начались, а новичков нет. И как потом их встраивать в игру? В Петербурге решили, что ждать больше нет смысла. И всё-таки осуществили первый и вряд ли последний переход. Луис Энрике не только разнообразит атаку, где примерно с 6-го тура возникали сложности, но и решит несколько мотивационных проблем других игроков. Причём кардинально. Ведь в Бразилию отправится Артур, который за год так не оставил внятного впечатления. Зато забил «золотой» гол. А с лета там же будет играть Вендел: мужчина давно просился на родину, и вскоре его цель осуществится. Осталось потерпеть пару месяцев. А ещё желательно поиграть в футбол.