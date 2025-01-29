Комитет РФС по этике рассмотрит интервью Дзюбы 4 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике рассмотрит интервью нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы телеканалу «Матч ТВ» 4 февраля. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Заседание комитета по этике состоится 4 февраля», — говорится в сообщении.
Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) направила письмо в РФС с просьбой рассмотреть интервью Дзюбы. 12 ноября телеканал «Матч ТВ» опубликовал интервью, в котором футболист раскритиковал руководство московского «Локомотива» и главного тренера команды Михаила Галактионова.
Дзюбе 36 лет, он выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. До этого с 2023 года он играл за «Локомотив». Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 164 гола.