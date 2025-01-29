Футболист ЦСКА Мендес перешел в чилийский «Коло-Коло»

Ранее в пресс-службе «Крыльев Советов» заявили, что Мендес не прибыл в расположение команды на сбор в Турции. Позднее самарский клуб сообщил, что между «Крыльями Советов» и ЦСКА достигнута договоренность о расторжении арендного соглашения по Мендесу.
Мендесу 25 лет. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей во всех турнирах, отдав 1 результативную передачу. Ранее игрок выступал за чилийский клуб «Унион Эспаньола». В составе сборной Чили полузащитник провел 12 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.
«Коло-Коло» в прошедшем сезоне стал чемпионом Чили.