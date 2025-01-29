Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист ЦСКА Мендес перешел в чилийский «Коло-Коло»

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Мендес, проводивший сезон на правах аренды в самарских «Крыльях Советов», перешел в чилийский «Коло-Коло». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе «Крыльев Советов» заявили, что Мендес не прибыл в расположение команды на сбор в Турции. Позднее самарский клуб сообщил, что между «Крыльями Советов» и ЦСКА достигнута договоренность о расторжении арендного соглашения по Мендесу.

Мендесу 25 лет. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей во всех турнирах, отдав 1 результативную передачу. Ранее игрок выступал за чилийский клуб «Унион Эспаньола». В составе сборной Чили полузащитник провел 12 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.

«Коло-Коло» в прошедшем сезоне стал чемпионом Чили.

ЦСКА
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь