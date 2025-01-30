«Зенит» нашел замену Клаудиньо: уругваец Саласар. Он хорош, но кое-что смущает

Родриго, который близок к переходу в «Зенит», средний сын в семье Саласаров. Он рос в Испании, прошел через академии «Альбасете» и «Малаги». Центральный полузащитник также приглашался в молодежку Уругвая, за которую сыграл 19 матчей и забил один гол. В частности, в 2018 году он принимал участие в товарищеской встрече со сборной России U-20 (0:0), где пересекался с Максимом Глушенковым. В том же году Родриго был переведен из академии в фарм-клуб «Малаги». Однако тогда он не сумел дебютировать на профессиональном уровне, так как в заявке не хватило свободных мест для регистрации.