«Я спартаковец и никого не предавал. Но патриотизм и идиотизм не путаю!» 10 лет назад Дзюба перешел в «Зенит»

«Не ждет ли спартаковца в Питере судьба схожего с ним по габаритам Александра Бухарова, приобретенного в свое время в “Рубине”? — задавался в те дни вопросом обозреватель “СЭ” Игорь Рабинер. — Тем более что Дзюба также никогда прежде не работал с Виллаш-Боашем, как и Бухаров — со Спаллетти. А у Саломона Рондона с “Зенитом” контракт еще отнюдь не заканчивается, да и культовый герой Петербурга Александр Кержаков, как бы ни цапался с Виллаш-Боашем, на сторону не поглядывает».