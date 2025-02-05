Аршавин назвал имя лучшего бразильского футболиста в истории «Зенита»

«Ну, не любимый, а самый лучший — Халк. Который больше всего сделал, даже несмотря на то что Малком, возможно, более звёздный, и его в Европе даже больше знают. Но Халк для “Зенита” сделал очень много. Следующий — Малком. Он поярче, чем Клаудиньо», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».