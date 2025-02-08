Аршавин считает, что футболист «Зенита» Соболев не закончит сезон РПЛ с нулем голов

АБУ-ДАБИ, 8 февраля. /ТАСС/. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев не завершит сезон Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с нулем голом, будет шикарно, если он отличится хотя бы пять раз. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Андрей Аршавин.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. В 11 матчах за петербургскую команду в РПЛ нападающий не забил ни одного мяча.
«В целом мне кажется, что у Соболева сейчас моральные ощущения и моральный настрой лучше, он в каких-то эпизодах проявляет свои лучше качества, забил на сборах, по-моему, больше, чем все игроки “Зенита”, — сказал Аршавин. — С нулем голов в РПЛ он точно не закончит сезон, цифры не знаю. Если забьет пять голов, то будет шикарно».
«Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ с 39 очками на втором месте, по итогам личной встречи команда уступает лидирующую позицию «Краснодару» (39).
«Я думаю, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Надеюсь, что у “Зенита” самые высокие шансы, — сказал Аршавин. — “Зенит” не всегда был первым перед зимней паузой, поэтому ничего страшного, обычно клуб хорошо проводит весенний отрезок, занимает первое место. Есть уверенность, что опять займет первое место? Думаю, что да, если “Зенит” сможет купить всех, кого хочет, то да».