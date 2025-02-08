Аршавин считает, что футболист «Зенита» Соболев не закончит сезон РПЛ с нулем голов

«В целом мне кажется, что у Соболева сейчас моральные ощущения и моральный настрой лучше, он в каких-то эпизодах проявляет свои лучше качества, забил на сборах, по-моему, больше, чем все игроки “Зенита”, — сказал Аршавин. — С нулем голов в РПЛ он точно не закончит сезон, цифры не знаю. Если забьет пять голов, то будет шикарно».