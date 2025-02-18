«Рубин» объявил о продлении контракта с Дмитрием Кабутовым

В текущем сезоне на счету 32-летнего Дмитрия Кабутова 18 матчей за «Рубин» во всех турнирах, один забитый гол и шесть результативных передач. Предыдущее соглашение игрока с клубом истекало летом 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 800 тыс.