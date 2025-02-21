Уехал из России и скатился на самое дно: ужасная судьба бывшей звезды РПЛ

Новая команда появилась только сейчас — приютить Бека Бека вызвался его первый клуб. Теперь Алексис снова будет пылить за «Кан», но только его дублирующий состав, который сейчас барахтается в пятой по силе региональной лиге Франции (третья национальная лига). Там он, судя по всему, будет готовиться к возвращению в большой футбол.