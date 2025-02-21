Уехал из России и скатился на самое дно: ужасная судьба бывшей звезды РПЛ

Алексиса Бека Бека железнодорожники перетянули из французского «Кана» в 2021-м — немецкое руководство того «Локомотива» возлагало большие надежды на молодого таланта. За трансфер ручался сам Рангник: «Ради Бека Бека я ездил в Париж. Он не собирался ехать в Москву. В “Лейпциге” и “Зальцбурге” убедить было проще, потому что лиги привлекательные».
За год в Москве француз практически стал своим, признавался в любви к городу, к клубу — даже обещал остаться и после сезона. Правда, соблазнительный оффер из «Ниццы» просто нельзя было проигнорировать — €12 млн в «Локо» шокировали, кажется, всех.
Однако после переезда из Москвы в карьере француза начался ад. Новости пугали.
29 сентября 2023-го, в пятницу, французское BFM сообщило, что на эстакаде под Ниццей один футболист сидит на обочине на высоте 100 метров и грозиться спрыгнуть вниз. Чуть позже издание RMC уточнило, что речь идет о полузащитнике «Ниццы» Бека Бека. На место сразу прибыли сотрудники жандармерии и пожарные. Кроме этого парня пытались отговорить от глупости психологи.
Причина, по которой Бека Бека решил покончить с собой, была банальной — неудачная любовь. Футболист сложно переживал расставание с девушкой и принял решение расстаться с жизнью.
Примечательно, что во времена игры в России француз хвалил русских дам и признавался, что сфокусирован на футболе. Кто знает, может, он о чем-то догадывался: «И девушки и женщины здесь прекрасные — очень красивые. Пишут много, но я не обращаю на это внимания. Мой фокус — футбол».
После инцидента карьера Алексиса начала уверенно скатываться. Прошлым летом он остался без команды, разорвался с «Ниццей» (и вряд по своей инициативе) и отошел восстанавливать ментальное здоровье: «Я продолжаю подниматься в гору, хоть у меня есть свои проблемы, как в личной жизни, так и в карьере».
Новая команда появилась только сейчас — приютить Бека Бека вызвался его первый клуб. Теперь Алексис снова будет пылить за «Кан», но только его дублирующий состав, который сейчас барахтается в пятой по силе региональной лиге Франции (третья национальная лига). Там он, судя по всему, будет готовиться к возвращению в большой футбол.
К слову, свою физическую форму все полгода он поддерживал именно в «Кане»: в парне там наверняка уверены.
Напомним: с недавних пор «Кан» принадлежит звезде «Реала» Мбаппе. Француз решил поднять родной клуб со дна (первый состав сейчас с долгами висит во второй французской лиге) — и пока получается скандально.
Денис Лебеденко