Моложе на 21 год: легенда «Зенита» женился на известной гимнастке

Первой женой Малафеева стала Марина Безбородова, родная сестра одного из лучших российских арбитров, попавшего сейчас в опалу, и дочь судьи всесоюзной категории, работавшего на матчах чемпионата СССР. Она училась в Академии гражданской авиации, но после замужества посвятила себя семье. Марина была на пять лет старше Вячеслава и очень боялась, что он на ней не женится. Только семья сложилась, что подтвердило рождение двух детей, дочери Ксении и сына Максима.