Моложе на 21 год: легенда «Зенита» женился на известной гимнастке

Ушел в бизнес
О романе Вячеслава Малафеева и Ангелины Шкатовой стало известно в конце прошлого года, когда экс-футболист выложил в социальные сети романтические фото с молодой возлюбленной. Историю знакомства Вячеслав и Ангелина предпочитают не афишировать. Как утверждает Шкатова, она не следила за игрой голкипера «Зенита» и сборной России, а вот в шоу, связанном с приключениями в Африке, Малафеев произвел на нее впечатление.
Послужной список Малафеева впечатляет. Он обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, четырехкратный чемпион России и трехкратный обладатель Кубка России, бронзовый призер Евро-2008. Всю карьеру, что по нынешним временам большая редкость, он провел в составе «Зенита». Дебютировал Малафеев в питерской команде в сезоне-1999, когда еще играли по системе «весна — осень». Во Владикавказе на последних минутах удалили основной голкипер Роман Березовский, которому затем впаяли пятиматчевую дисквалификацию.
Подменил Березовского 20-летний Малафеев. Интересно, что на последнюю, ничего не решавшую игру сезона в Элисте тогдашний главный тренер «Зенита» Анатолий Давыдов поставил Малафеева. «Это наше будущее на долгие годы», — говорил он тогда корреспонденту РИА Новости Спорт. И не ошибся. Играл Вячеслав долго, выгрызая место в воротах у конкурентов — от Камила Чонтофальски до Юрия Лодыгина.
О завершении карьеры Малафеев объявил лишь в мае 2016 года. К этому моменту он вошел и в символический Клуб Льва Яшина, и в пользующийся большим уважением среди питерских болельщиков Клуб Леонида Иванова. В него включают питерских вратарей, которые сыграли больше ста матчей на ноль. В активе Малафеева 163 такие игры за «Зенит» и 15 за сборную России.
Еще в бытность действующим вратарем Малафеев вложил заработанные в футболе средства в агентство недвижимости М16. Отсылка к фамилии и игровому номеру была лучшей рекламой. Хотя и рекламный слоган был придуман красивый: «Мы не боимся даже самых сложных сделок. Сложности — это единственный путь к развитию». Интересно, что конкурент Вячеслава за место в воротах «Зенита» Чонтофальски тоже открыл агентство недвижимости в Праге. В этом бизнесе с Малафеевым он не конкурирует.
Кроме сделок с недвижимостью экс-голкипер «Зенита» попробовал себя в роли кинопродюсера. При активной помощи родного клуба он запустил три серии фильма «Жизнь в перчатках». Даже из названия понятно, что посвящен он нелегкой вратарской доле. Несколько лет Малафеев работал заместителем спортивного директора «Зенита», заслужив нелестные отзывы о своей деятельности из уст великого и ужасного Артема Дзюбы. Впрочем, кого, кроме Леонида Слуцкого, Артем Сергеевич хвалил?
Ее подняла Винер
Спортивная карьера Шкатовой началась в ее родном Владимире. Мама, работавшая учительницей, мечтала, что дочь посвятит себя музыке. Только в детстве Ангелина была настолько подвижной и активной, что пришлось отдать ее в секцию художественной гимнастики. Чтобы возить дочку на тренировки, маме пришлось купить машину и сдать на права.
После первых успехов на юниорском уровне Шкатова попала под крыло Ирины Винер. Она училась в университете имени Лесгафта и представляла на всероссийских соревнованиях Санкт-Петербург. В 2021-м попала в состав олимпийской сборной, которая ехала в Токио за золотом. На предолимпийском чемпионате Европы в Варне российская команда завоевала золото, но выступление в Токио принесло разочарование. Шкатова вместе с Алисой Тищенко и тремя Анастасиями — Близнюк, Максимовой и Татаревой — довольствовалась серебром.
Явных ошибок российские гимнастки не допустили, но судьи поставили на первое место сборную Болгарии. Винер негодовала, но все же не так, как по поводу золота израильтянки Линой Ашрам, серебра Дины Авериной и четвертого места Арины Авериной. Осенью 2021-го на пресс-конференции, посвященной турниру по художественной гимнастике в Санкт-Петербурге, у Ангелины спросили о ее планах по продолжению карьеры. «Пока не знаю, — ответила она. — Хочется, конечно, выступить в Париже».
Только на Олимпиаде-2024 шансов выступить у российских «художниц» не было. Даже при оформлении нейтрального статуса. В командных дисциплинах МОК просто не допустил наших спортсменов. О завершении карьеры Шкатова не объявляла, но назвать ее действующей гимнасткой будет явным преувеличением.
Смерть первой супруги
Первой женой Малафеева стала Марина Безбородова, родная сестра одного из лучших российских арбитров, попавшего сейчас в опалу, и дочь судьи всесоюзной категории, работавшего на матчах чемпионата СССР. Она училась в Академии гражданской авиации, но после замужества посвятила себя семье. Марина была на пять лет старше Вячеслава и очень боялась, что он на ней не женится. Только семья сложилась, что подтвердило рождение двух детей, дочери Ксении и сына Максима.
Марина, выросшая в футбольной семье, часто сопровождала мужа на важные матчи. Никогда не забуду, как отплясывала она в Манчестере после победы в Кубке УЕФА! Банкет, который организовали болельщики «Зенита», проходил в ресторане «Санкт-Петербург». В то время эти города были побратимами.
Марина погибла в автомобильной катастрофе в марте 2011 года. Убитый горем Вячеслав не смог выйти на важнейшую игру Кубка УЕФА, в которой «Зенит» принимал нидерландский «Твенте». Основного голкипера питерцев заменил Юрий Жевнов. После смерти супруги Малафеев долго не мог прийти в себя. Только жизнь продолжалась, и в ней появилась Екатерина Комякова.
В декабре 2012-го они официально расписались, а в мае следующего года Вячеслав стал многодетным отцом. Вторая супруга подарила ему сына, которого назвали Алекс. Интересно, что, когда осенью 2013-го из-за неготовности поля в Химках, где ЦСКА принимал соперников по Лиге чемпионов, игру с чешской «Викторией» перенесли на стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге, юный Максим Малафеев выводил на поле Игоря Акинфеева, а совсем юный Алекс Малафеев ожидал отца на руках деда, Юрия Безбородова.
Все события в жизни Екатерины и Вячеслава Малафеевых были под пристальным вниманием любителей светской хроники. Они выкладывали в социальные сети посты и ролики буквально обо всем. Даже развод сумели превратить в шоу с прощальным танцем, который больше напоминал свадебный. Большие проблемы доставляла Малафееву его дочь, но сейчас они позади.
Ксения приняла новую избранницу отца и обратилась к нему с трогательной речью. Пышного бракосочетания Вячеслав и Ангелина не устраивали. Обошлись без внимания прессы и телевидения, ограничились скромной записью и несколькими красивыми фото в сети. Поклонники спортивных талантов Малафеева и Шкатовой надеются, что третий сейв вратаря принесет им победу в игре, которая называется «жизнь».
Борис Ходоровский