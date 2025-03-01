Футболист «Краснодара» Сперцян получил ушиб икроножной мышцы

Сперцяну 24 года, он является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2024/25 он стал капитаном команды, неоднократно входил в список 33 лучших игроков по версии Российского футбольного союза. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 18 матчей в РПЛ, забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи.