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Футболист «Краснодара» Сперцян получил ушиб икроножной мышцы

Полузащитник был заменен в середине второго тайма матча с «Крыльями Советов».

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну предварительно диагностировали ушиб икроножной мышцы и спазм. Об этом на пресс-конференции сообщил тренер «Краснодара» Артур Оленин.

Сперцян получил повреждение в столкновении с полузащитником «Крыльев Советов» Фернандо Костанцей в середине второго тайма матча 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), завершившегося со счетом 1:1. Вместо Сперцяна на 71-й минуте на поле вышел Александр Черников.

«На данный момент тяжело определить степень тяжести, надо сделать обследование и вынести вердикт. Был удар, повреждена икроножная мышца, ушиб, а затем был спазм», — сказал Оленин.

Сперцяну 24 года, он является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2024/25 он стал капитаном команды, неоднократно входил в список 33 лучших игроков по версии Российского футбольного союза. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 18 матчей в РПЛ, забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи.

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Игорь Осинькин
Голы
Краснодар
Виктор Са
(Жоау Батчи)
48′
Крылья Советов
Иван Олейников
(Иван Сергеев)
41′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
89′
15
Лукас Оласа
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
10
Эдуард Сперцян
72′
53
Александр Черников
11
Жоау Батчи
87′
8
Данила Козлов
88
Никита Кривцов
87′
19
Федор Смолов
7
Виктор Са
81′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
95
Илья Гапонов
13
Иван Сергеев
25
Кирилл Печенин
81′
3
Томас Галдамес
6
Сергей Бабкин
90′
21
Дмитрий Иванисеня
9
Антон Зиньковский
81′
73
Владислав Шитов
19
Иван Олейников
90′
7
Дмитрий Цыпченко
28
Игорь Дмитриев
72′
11
Роман Ежов
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
5
Фолы
7
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь