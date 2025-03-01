Футболист «Краснодара» Сперцян получил ушиб икроножной мышцы

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну предварительно диагностировали ушиб икроножной мышцы и спазм. Об этом на пресс-конференции сообщил тренер «Краснодара» Артур Оленин.
Сперцян получил повреждение в столкновении с полузащитником «Крыльев Советов» Фернандо Костанцей в середине второго тайма матча 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), завершившегося со счетом 1:1. Вместо Сперцяна на 71-й минуте на поле вышел Александр Черников.
«На данный момент тяжело определить степень тяжести, надо сделать обследование и вынести вердикт. Был удар, повреждена икроножная мышца, ушиб, а затем был спазм», — сказал Оленин.
Сперцяну 24 года, он является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2024/25 он стал капитаном команды, неоднократно входил в список 33 лучших игроков по версии Российского футбольного союза. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 18 матчей в РПЛ, забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи.