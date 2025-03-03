Сербский футболист «Химок» Голубович рассказал, чем схожи Москва и Белград

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Москва и Белград похожи взаимоотношением людей, в обоих городах ко всем приезжим добры и хотят помочь. Об этом ТАСС рассказал сербский футболист подмосковных «Химок» Петар Голубович.
«Я рад быть здесь, во время моего периода в “Химках” все было хорошо. Химки — прекрасное место, Москва, конечно, намного больше как город, — сказал Голубович. — Она очень похожа на Белград, но тоже намного больше, мне здесь все нравится. Я быстро адаптировался, мне нравятся люди здесь, Москва и Химки напоминают города Сербии».
«Белград и Москва похожи людьми. Ведь они добры ко всем, когда ты приезжаешь, то тебе хотят помочь во всем, чтобы адаптироваться лучше и комфортно чувствовать себя в городе. Так происходит как в Москве, так и в Белграде. Что касается моего русского языка, я понимаю его, но не так много говорю. В будущем хочу говорить лучше на русском языке», — добавил Голубович.
Голубовичу 30 лет, он выступает за «Химки» с 2023 года. В разные годы он играл за сербский ОФК, итальянские «Рому», «Новару», «Пистойезе», «Пизу», а также за бельгийский «Кортрейк» и норвежский «Олесунн».