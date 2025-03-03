Сербский футболист «Химок» Голубович рассказал, чем схожи Москва и Белград

«Белград и Москва похожи людьми. Ведь они добры ко всем, когда ты приезжаешь, то тебе хотят помочь во всем, чтобы адаптироваться лучше и комфортно чувствовать себя в городе. Так происходит как в Москве, так и в Белграде. Что касается моего русского языка, я понимаю его, но не так много говорю. В будущем хочу говорить лучше на русском языке», — добавил Голубович.