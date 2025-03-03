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КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков «Факела» в адрес судейства в игре с «Химками»

В воскресенье «Факел» на выезде проиграл «Химкам» со счетом 0:1.

Источник: ФК "Факел"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков воронежского «Факела» в адрес судейства в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье «Факел» на выезде проиграл «Химкам» со счетом 0:1.

«КДК РФС рассмотрит скандирование оскорбительных выражений в адрес судейства болельщиками “Факела” в матче с “Химками”, — сказал Григорьянц. — Также рассмотрим выходы за пределы технической зоны главного тренера гостей Дмитрия Пятибратова и тренера вратарей команды Александра Чихрадзе».

«Факел» с 14 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре воронежская команда дома сыграет с петербургским «Зенитом» 8 марта.

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