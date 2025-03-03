КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков «Факела» в адрес судейства в игре с «Химками»

«КДК РФС рассмотрит скандирование оскорбительных выражений в адрес судейства болельщиками “Факела” в матче с “Химками”, — сказал Григорьянц. — Также рассмотрим выходы за пределы технической зоны главного тренера гостей Дмитрия Пятибратова и тренера вратарей команды Александра Чихрадзе».