КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков «Факела» в адрес судейства в игре с «Химками»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков воронежского «Факела» в адрес судейства в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В воскресенье «Факел» на выезде проиграл «Химкам» со счетом 0:1.
«КДК РФС рассмотрит скандирование оскорбительных выражений в адрес судейства болельщиками “Факела” в матче с “Химками”, — сказал Григорьянц. — Также рассмотрим выходы за пределы технической зоны главного тренера гостей Дмитрия Пятибратова и тренера вратарей команды Александра Чихрадзе».
«Факел» с 14 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре воронежская команда дома сыграет с петербургским «Зенитом» 8 марта.