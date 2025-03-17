Матч с «Зенитом» перевернул всё. В чемпионство «Спартака» теперь верится по-настоящему

Проще всего назначать чемпионом «Зенит». Тут даже объяснять не надо — просто посмотрите итоговые турнирные таблицы РПЛ за последние шесть лет. А больше всего хочется назначить чемпионом «Спартак». Во-первых, это явление достаточно редкое. Во-вторых, аудитория этого тоже хочет — чтобы либо помечтать, либо поспорить. Так уж она исторически разделяется. Последний ранний чемпион — «Спартак» Абаскаля. Мы к нему ещё вернёмся (не волнуйтесь, только в тексте). В этом сезоне чемпионом первых туров был «Зенит». Про «Спартак» тогда даже не говорили (после поражения-то «Оренбургу»), а вот Петербург разрывал вместе с Глушенковым. Потом Максим получил травму в Химках, команда вроде бы случайно потеряла очки — и в Санкт-Петербург приехал «Спартак».