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«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео, в котором показала фрагменты, оставшиеся за кадром победного матча с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

25

На 45+2-й минуте полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 83-й минуте забил вингер Луис Энрике. Победный мяч красно-белых на 90+2-й минуте забил снова Мартинс, оформив дубль во встрече — 2:1.

После 21 тура РПЛ «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав также 43 очка. В следующем туре «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом» (30 марта), а «Зенит» — с казанским «Рубином» (30 марта).

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
16.03.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
45+2′
Кристофер Мартинс
(Даниил Денисов)
90′
Зенит
Луис Энрике
(Андрей Мостовой)
84′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
73′
6
Срджан Бабич
27′
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
31′
35
Кристофер Мартинс
82′
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
87′
7
Пабло Солари
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
90+4′
27
Нино
11
Луис Энрике
54′
32
Лусиано Гонду
5
Вильмар Барриос
79′
4
Юрий Горшков
14
Саша Зделар
90′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
68′
70
Огнен Мимович
30
Матео Кассьерра
68′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
79′
7
Александр Соболев
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
19
Фолы
18
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти