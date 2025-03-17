«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»

После 21 тура РПЛ «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав также 43 очка. В следующем туре «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом» (30 марта), а «Зенит» — с казанским «Рубином» (30 марта).