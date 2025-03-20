Эти рекорды еще может побить Дзюба

Кристиан Нобоа забил 32 мяча и значительно оторвался ото всех в РПЛ среди ветеранов: дальше 16 у Яна Коллера и 13 у Мартина Кушева. У Дзюбы только восемь мячей. 35 лет ему исполнилось в августе 2023-го, с тех пор три он забил за «Локомотив» и еще пять за «Акрон».