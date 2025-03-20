Эти рекорды еще может побить Дзюба

Артем Дзюба забил 31-й гол за сборную России — это рекорд. Причем уже второй рекорд за 10 дней, дважды обошел Александра Кержакова: до этого по голам среди россиян вообще.
А что еще может покориться?
Победные голы в РПЛ: осталось всего два, чтобы обойти Кержакова
Мы уже считали победные голов Дзюбы и Кержакова. Разница в РПЛ между ними — всего в один мяч: пока 46:45 в пользу Александра.
Теоретически вполне можно успеть еще в этом сезоне, но сложных соперников у «Акрона» хватает: будет пять команд из топ-8.
Гол+пас в РПЛ: девять, чтобы обогнать Лоськова
Дмитрий Лоськов забил 120 мячей и отдал 135 голевых согласно большому исследованию Спортса" и СЭ. У Дзюбы пока 164+83, то есть 247 баллов против 255.
Восемь до повторения, девять — до рекорда. Для ориентира по времени в пути до рекорда: восемь голевых действий Дзюба собрал за 13 туров этого сезона РПЛ.
Голы в Кубке России: нужно больше десяти
Согласно трансфермаркту, больше всех в турнире забил Олег Веретенников — 24 мяча. У Дзюбы пока 14 — вровень с Квинси Промесом, Андреем Тихоновым, Александром Петуховым и Дмитрием Вязьмикиным. Следующий гол позволит догнать Андрея Федькова. А для рекорда нужно 11.
«Акрон» уже вылетел из Кубка-2024/25, поэтому продолжить можно будет уже в следующих сезонах. Кстати, самый первый гол во взрослой карьере Дзюба забил именно в Кубке.
Голы в одном сезоне чемпионата: приближался к этому в начале 2020-х
Олег Веретенников забивал 25 мячей в сезоне-1995, тогда тоже было 30 туров. Максимум Дзюбы — 20, получилось в сезоне-2019/20, в остальные не больше 17.
С трудом верится в повторение: те же 17 голов в РПЛ у Дзюбы за последние два года суммарно в «Локомотиве» и «Акроне».
Голы в 35 лет и старше: еще 25 до Нобоа
Кристиан Нобоа забил 32 мяча и значительно оторвался ото всех в РПЛ среди ветеранов: дальше 16 у Яна Коллера и 13 у Мартина Кушева. У Дзюбы только восемь мячей. 35 лет ему исполнилось в августе 2023-го, с тех пор три он забил за «Локомотив» и еще пять за «Акрон».
Нужно играть еще очень долго, чтобы приблизиться к Нобоа — другу Артема с зенитовских времен.
Самый возрастной гол РПЛ: встретимся летом 2028-го
Пока рекорд у Игоря Лебеденко: забивал в 39 лет 9 месяцев и 6 дней. Сейчас Дзюбе 36 лет и почти 6 месяцев. Чтобы побить рекорд, надо забить или в конце сезона-2027/28, или в начале сезона-28/29.
А там — еще одна цель: почему бы не стать первым автором гола РПЛ в 40 лет? Для этого надо забить после 21 августа 2028-го (день рождения у Дзюбы 22-го).
Самый возрастной игрок РПЛ: надо ждать лета 2032-го
Ну очень сложно побить такой рекорд: в чемпионатах России выходил 43-летний игрок «Зенита» Анатолий Давыдов. Тут придется ждать не 2028-го, как в истории с голом, а гораздо более поздней отметки.
Поставить такой рекорд Дзюба сможет только в начале сезона-2032/33, после чемпионата Европы. Тогда Артему будет 43 года и минимум 10 месяцев.
Ассисты в РПЛ: очень долгая дорога до Лоськова
По голевым передачам Лоськов идет с большим отрывом ото всех. Дзюба — ближайший, но между ними более 50 голевых.
Когда Дзюба выдал свой самый результативный сезон, у него было 17+13. Четыре еще таких же сезона по ассистам сейчас позволили бы замахнуться на рекорд Лоськова. За последние два года он сделал 11 голевых — так что почти нереальная цель.
Есть несколько незначительных рекордов РПЛ вроде голов дома (92, осталось семь до Веретенникова), мячей с пенальти (21, восемь до Веретенникова) и дублей (по 29 с Веретенниковым). А еще можно задержаться в РПЛ до начала сезона-2026/27 — это будет 21-й сезон для Дзюбы, и тогда он опередит Лоськова и Александра Анюкова, у которых по 20.
Но если не получится со всем этим, всегда можно покорять ютуб: прокачивать медийность дальше, чтобы, например, стать самым популярным героем ютуб-канала Нобеля Арустамяна. Пока он третий (1,2 млн просмотров), больше собрали комбо Алексея Миранчука с Юрием Семиным (1,3 млн) и Александр Головин (1,5 млн).