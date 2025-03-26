Боярский признался, что находится в депрессивном состоянии после игр «Зенита»

«Последние игры оставляют серьезный осадок и волнение за то, что “Зенит” может не занять первое место. Потому что “Спартак” играет очень азартно, рьяно, и команда “Зенит” не готова к такой игре. Конечно, я как болельщик “Зенита” буду надеяться на победу до конца, буду болеть за “Зенит”. Но не признавать успеха “Краснодара” и “Спартака” было бы тоже достаточно неверно. И все команды, которые находятся на лидирующих позициях, достойны самой высокой оценки.



В данном случае, к сожалению, у “Зенита” что-то стало не получаться, команда рассыпается. Мне очень обидно, что мои друзья, болеющие за “Зенит”, говорят, ну все, посыпалась команда, никто не бегает, никто ничего не делает. Я рассчитываю на Сергея Семака (главный тренер “Зенита” — прим. ТАСС), на его помощника Анатолия Тимощука, весь тренерский состав, который может мобилизовать команду. Шансы всегда есть, потому что если кто-то оступится из лидеров, то “Зенит” уже не упустит свою возможность. Но на сегодняшний день уверенности говорить со 100-процентной гарантией, что “Зенит” будет чемпионом, у меня нет», — добавил он.