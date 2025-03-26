Боярский признался, что находится в депрессивном состоянии после игр «Зенита»

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра футболистов петербургского «Зенита» в последних матчах оставляет серьезный осадок. Такое мнение в интервью ТАСС высказал болельщик команды, народный артист РСФСР Михаил Боярский.
В 21-м туре Мир — Российской премьер-лиги «Зенит» уступил на выезде московскому «Спартаку» со счетом 1:2. Действующий чемпион России находится на третьем месте, набрав 43 очка после 21 матча. Столько же очков на счету красно-белых, которые опережают петербургскую команду по дополнительным показателям. Возглавляет турнирную таблицу с 46 очками «Краснодар».
«Сильно переживаю за команду. Все-таки победы “Зенита” всегда окрыляют, а тут такое депрессивное состояние, — сказал Боярский. — Не дай бог, чтобы оно передавалось игрокам. Что касается болельщиков, то я нахожусь в волнении и таком турбулентном состоянии, как и у всех игроков на финальной части чемпионата».
«Последние игры оставляют серьезный осадок и волнение за то, что “Зенит” может не занять первое место. Потому что “Спартак” играет очень азартно, рьяно, и команда “Зенит” не готова к такой игре. Конечно, я как болельщик “Зенита” буду надеяться на победу до конца, буду болеть за “Зенит”. Но не признавать успеха “Краснодара” и “Спартака” было бы тоже достаточно неверно. И все команды, которые находятся на лидирующих позициях, достойны самой высокой оценки.
В данном случае, к сожалению, у “Зенита” что-то стало не получаться, команда рассыпается. Мне очень обидно, что мои друзья, болеющие за “Зенит”, говорят, ну все, посыпалась команда, никто не бегает, никто ничего не делает. Я рассчитываю на Сергея Семака (главный тренер “Зенита” — прим. ТАСС), на его помощника Анатолия Тимощука, весь тренерский состав, который может мобилизовать команду. Шансы всегда есть, потому что если кто-то оступится из лидеров, то “Зенит” уже не упустит свою возможность. Но на сегодняшний день уверенности говорить со 100-процентной гарантией, что “Зенит” будет чемпионом, у меня нет», — добавил он.
Боярский высказал оценку прошедшему матчу. «К сожалению, у меня с игрой “Зенита” со “Спартаком” совпал спектакль. Естественно, я смотрел потом матч целиком. Счет по игре», — отметил артист.