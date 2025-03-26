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Боярский признался, что находится в депрессивном состоянии после игр «Зенита»

У артиста есть опасения, что петербургская команда не сможет в этом сезоне занять первое место.

25

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра футболистов петербургского «Зенита» в последних матчах оставляет серьезный осадок. Такое мнение в интервью ТАСС высказал болельщик команды, народный артист РСФСР Михаил Боярский.

В 21-м туре Мир — Российской премьер-лиги «Зенит» уступил на выезде московскому «Спартаку» со счетом 1:2. Действующий чемпион России находится на третьем месте, набрав 43 очка после 21 матча. Столько же очков на счету красно-белых, которые опережают петербургскую команду по дополнительным показателям. Возглавляет турнирную таблицу с 46 очками «Краснодар».

«Сильно переживаю за команду. Все-таки победы “Зенита” всегда окрыляют, а тут такое депрессивное состояние, — сказал Боярский. — Не дай бог, чтобы оно передавалось игрокам. Что касается болельщиков, то я нахожусь в волнении и таком турбулентном состоянии, как и у всех игроков на финальной части чемпионата».

«Последние игры оставляют серьезный осадок и волнение за то, что “Зенит” может не занять первое место. Потому что “Спартак” играет очень азартно, рьяно, и команда “Зенит” не готова к такой игре. Конечно, я как болельщик “Зенита” буду надеяться на победу до конца, буду болеть за “Зенит”. Но не признавать успеха “Краснодара” и “Спартака” было бы тоже достаточно неверно. И все команды, которые находятся на лидирующих позициях, достойны самой высокой оценки.

В данном случае, к сожалению, у “Зенита” что-то стало не получаться, команда рассыпается. Мне очень обидно, что мои друзья, болеющие за “Зенит”, говорят, ну все, посыпалась команда, никто не бегает, никто ничего не делает. Я рассчитываю на Сергея Семака (главный тренер “Зенита” — прим. ТАСС), на его помощника Анатолия Тимощука, весь тренерский состав, который может мобилизовать команду. Шансы всегда есть, потому что если кто-то оступится из лидеров, то “Зенит” уже не упустит свою возможность. Но на сегодняшний день уверенности говорить со 100-процентной гарантией, что “Зенит” будет чемпионом, у меня нет», — добавил он.

Боярский высказал оценку прошедшему матчу. «К сожалению, у меня с игрой “Зенита” со “Спартаком” совпал спектакль. Естественно, я смотрел потом матч целиком. Счет по игре», — отметил артист.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
16.03.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
45+2′
Кристофер Мартинс
(Даниил Денисов)
90′
Зенит
Луис Энрике
(Андрей Мостовой)
84′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
73′
6
Срджан Бабич
27′
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
31′
35
Кристофер Мартинс
82′
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
87′
7
Пабло Солари
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
90+4′
27
Нино
11
Луис Энрике
54′
32
Лусиано Гонду
5
Вильмар Барриос
79′
4
Юрий Горшков
14
Саша Зделар
90′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
68′
70
Огнен Мимович
30
Матео Кассьерра
68′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
79′
7
Александр Соболев
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
19
Фолы
18
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти