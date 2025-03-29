«Химки» обыграли «Нижний Новгород» в матче РПЛ

ХИМКИ (Московская область), 29 мар — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» обыграл «Нижний Новгород» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в Химках, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Лукас Вера (22-я минута), реализовавший пенальти, и Бутта Магомедов (85).
В первом тайме травму получил защитник «Химок» Георгий Джикия, он был заменен на Стефана Мелентиевича.
«Химки» (23 очка) поднялись на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (19), потерпевший третье сухое поражение подряд, располагается на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей.
В 23-м туре «Нижний Новгород» примет «Оренбург» 4 апреля, «Химки» в гостях встретятся с махачкалинским «Динамо» 6 апреля.