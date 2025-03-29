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«Химки» обыграли «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Футболисты «Химок» обыграли «Нижний Новгород» в матче 22-го тура РПЛ.

Источник: ФК "Химки"

ХИМКИ (Московская область), 29 мар — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» обыграл «Нижний Новгород» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Химках, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Лукас Вера (22-я минута), реализовавший пенальти, и Бутта Магомедов (85).

В первом тайме травму получил защитник «Химок» Георгий Джикия, он был заменен на Стефана Мелентиевича.

«Химки» (23 очка) поднялись на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (19), потерпевший третье сухое поражение подряд, располагается на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей.

В 23-м туре «Нижний Новгород» примет «Оренбург» 4 апреля, «Химки» в гостях встретятся с махачкалинским «Динамо» 6 апреля.

Химки
2:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
29.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Виктор Гончаренко
Голы
Химки
Лукас Вера
22′
Бутта Магомедов
(Резиуан Мирзов)
86′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
2
Петар Голубович
5
Данил Степанов
25
Александр Филин
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
14
Георгий Джикия
28′
6
Стефан Мелентиевич
17
Илья Берковский
84′
55
Кирилл Капленко
18
Зелимхан Бакаев
84′
97
Бутта Магомедов
77
Алекс Корредера
54′
66′
11
Резиуан Мирзов
9
Александр Руденко
47′
66′
29
Бони Амиан
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
15
Александр Эктов
55′
29
Лука Веснер Тичич
20
Хуан Мануэль Боселли
96
Александр Кокшаров
22
Никита Каккоев
73′
77′
24
Кирилл Гоцук
23
Хуан Камило Кастильо
63′
5
Константин Марадишвили
8
Мамаду Майга
39′
25
Свен Карич
27
Вячеслав Грулев
46′
80
Валерий Царукян
99
Станислав Магкеев
63′
19
Никита Ермаков
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
15
Фолы
19
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти