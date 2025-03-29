Неоднозначный пенальти разрулил битву борцов за выживание. «Химки» не тонут с долгами

На 10-й минуте испанский опорник Корредера нанёс первый удар. Семь минут спустя он стал первым, кто попал в створ — со штрафного, издали. Ещё обратило на себя внимание падение Заболотного после единоборства Грулёва на стандарте, но судьи решили, что экс-динамовец по-дружески приобнял экс-армейца, а не фолил. Зато нарушение правил было зафиксировано в середине тайма, когда мяч после удара Берковского попал в руку Майга от его же собственной ноги. Эпизод долго проверялся VAR. В еврокубках такой пенальти, вероятно, не поставили бы, а в РПЛ это 11-метровый. С «точки» забил Вера.