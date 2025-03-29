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Неоднозначный пенальти разрулил битву борцов за выживание. «Химки» не тонут с долгами

А «Пари НН» проиграл, несмотря на возвращение спустя год Марадишвили.

Источник: Чемпионат.com

Первые два матча этого тура завершились с редким счётом 5:1. Но вряд ли кто-то поставил бы на то, что столько же мячей забьют друг другу «Химки» и «Пари НН». Исход битвы команд, борющихся за выживание в РПЛ, решили пенальти и гол в концовке.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 22, 29.03.2025, 16:30
Химки
2
Пари Нижний Новгород
0

«Химки» выходили на встречу на фоне информации, что клубу заблокировали счета в шести банках из-за долгов в размере 335 млн рублей. Снова появлялись вопросы относительно мотивации команды. Инвестор химчан Туфан Садыгов пообещал, что деньги выплатят и банкротства не будет, но если всё время «кормить завтраками» игроков, то рано или поздно у них пропадёт голод на футбольном поле.

В дебюте игры показалось, что нижегородцы инициативнее. Активно двигался впереди Кокшаров, восстановившийся от травмы, из-за которой нападающий пропустил путешествие в Колумбию молодёжной сборной России. Тем не менее неплохой стартовый отрезок не принёс «Пари НН» голевых моментов, а потом и химчане стали доказывать, что вышли не для того, чтобы изображать тренировочные стойки.

На 10-й минуте испанский опорник Корредера нанёс первый удар. Семь минут спустя он стал первым, кто попал в створ — со штрафного, издали. Ещё обратило на себя внимание падение Заболотного после единоборства Грулёва на стандарте, но судьи решили, что экс-динамовец по-дружески приобнял экс-армейца, а не фолил. Зато нарушение правил было зафиксировано в середине тайма, когда мяч после удара Берковского попал в руку Майга от его же собственной ноги. Эпизод долго проверялся VAR. В еврокубках такой пенальти, вероятно, не поставили бы, а в РПЛ это 11-метровый. С «точки» забил Вера.

Для Майга матч в Химках — крайне неудачный. Он не доиграл даже до перерыва, был заменён из-за повреждения. А ведь ключевой хавбек «Пари НН» только недавно залечил травму крестообразных связок колена. Химчане тоже потеряли ценную фигуру: Кокшаров наступил на ахилл Джикии, и экс-капитан сборной России отправился на скамейку. Фол неумышленный, но защитнику от того не легче. Кокшарову повезло избежать карточки (могла быть любая!), и именно он создал лучший момент «Пари НН» в первом тайме. Протащил мяч с центра поля до штрафной, стрелял низом в дальний угол, однако чуть-чуть промахнулся.

Источник: РИА "Новости"

После перерыва команды Франка Артиги и Виктора Гончаренко словно подменили. Атака туда, атака сюда. Живой смелый футбол стал дарить эмоции, голевые моменты возникали один за другим. На первой же минуте Кокарев потащил удар Царукяна с подбора, а потом голкипер «Химок» вслед за Джикией едва не получил повреждение в столкновении с Кокшаровым. К счастью, единоборство двух воспитанников «Краснодара» ничем плохим не завершилось. А у «Химок» должен был забивать Руденко, которого чудо-пасом вывел один на один Бакаев. Находясь под давлением Макгеева, форвард зарядил прямо в Медведева.

За полчаса до конца произошло событие, которого в Нижнем Новгороде ждали почти год. Впервые с апреля 2024-го на поле появился Марадишвили, который также залечил травму крестообразных связок колена. К тому времени соперники немного сбавили обороты. Хотя счёт вынуждал «Пари НН» раскрываться, игра не могла быть такой безбашенной весь второй тайм. Команда Гончаренко при отнюдь не гигантском преимуществе по владению перестала создавать моменты.

«Химки» терпели и, в конце концов, поймали свой шанс! На 86-й минуте хозяева сделали счёт 2:0 после потери мяча нижегородцами в центре поля и контрвыпада. Заболотный отыскал пасом Мирзова, а тот покатил во вратарскую на Магомедова. Полузащитник забил едва ли не первым касанием, выйдя на замену. Его отпустил у своих ворот Ермаков.

Выиграв важнейший матч, «Химки» оторвались на четыре очка от «Пари НН» и на девять — от зоны вылета.

Автор: Анатолий Романов

Химки
2:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
29.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Виктор Гончаренко
Голы
Химки
Лукас Вера
22′
Бутта Магомедов
(Резиуан Мирзов)
86′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
2
Петар Голубович
5
Данил Степанов
25
Александр Филин
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
14
Георгий Джикия
28′
6
Стефан Мелентиевич
17
Илья Берковский
84′
55
Кирилл Капленко
18
Зелимхан Бакаев
84′
97
Бутта Магомедов
77
Алекс Корредера
54′
66′
11
Резиуан Мирзов
9
Александр Руденко
47′
66′
29
Бони Амиан
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
15
Александр Эктов
55′
29
Лука Веснер Тичич
20
Хуан Мануэль Боселли
96
Александр Кокшаров
22
Никита Каккоев
73′
77′
24
Кирилл Гоцук
23
Хуан Камило Кастильо
63′
5
Константин Марадишвили
8
Мамаду Майга
39′
25
Свен Карич
27
Вячеслав Грулев
46′
80
Валерий Царукян
99
Станислав Магкеев
63′
19
Никита Ермаков
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
15
Фолы
19
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти