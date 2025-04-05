Сычев спрогнозировал результат встречи «Локомотива» с «Зенитом»

«После чувствительного поражения от самарских “Крыльев”, наверняка, подопечные Галактионова хотят реабилитироваться перед своими болельщиками и заявить об амбициях быть в тройке. Победа в этом противостоянии над “Зенитом” им очень нужна. И “железнодорожники” уже не раз доказывали, как они могут играть против лидеров чемпионата», — подчеркнул Сычев в разговоре с ODDS.ru.