Один из ключевых матчей. «Локомотив» дома сыграет с «Зенитом» в РПЛ

Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов сообщил ТАСС, что специально приедет на матч с «Зенитом». «На такую игру надо идти, поддерживать “Локомотив”. Я расстроился после поражения в Самаре, но не очень, потому что внутренне себя к этому готовил. Команда психологически не совсем готова, в Самаре они опустили руки, и я не думал, что они боролись до конца, — сказал Баринов. — Результат с “Зенитом”, каким бы он ни был, будет в стороне от всего процесса. Если случится ничья или победа, то это не будет закономерным ходом событий. Это значит, что игроки собрались, ребят там талантливых много, они могут завестись. Но сейчас “Локомотив” переживает болезнь роста».