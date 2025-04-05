Один из ключевых матчей. «Локомотив» дома сыграет с «Зенитом» в РПЛ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Программа 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В центральной встрече дня московский «Локомотив» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом».
Игра пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 17:30 мск. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 22 матчах. «Локомотив» с 40 очками располагается на шестой позиции. Игра команд в первой части чемпионата завершилась вничью со счетом 1:1. Железнодорожники после возобновления сезона набрали 5 очков в 4 матчах РПЛ, в последней игре московская команда на выезде разгромно уступила самарским «Крыльям Советов» (1:5). У «Зенита» ситуация немного лучше — 7 очков в 4 матчах чемпионата.
Под вопросом участие в матче капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова и полузащитника Сергея Пиняева. Баринов получил травму в матче с грозненским «Ахматом» 7 марта, планировалось, что он пропустит до четырех недель. Пиняев пропустил игры сборной России в марте из-за травмы, полученной в матче с московским «Динамо». Из-за перебора желтых карточек за «Зенит» не сыграет бразильский вингер Густаво Мантуан. В прошлой игре петербургской команды с казанским «Рубином» (4:0) из-за повреждений были заменены защитник Нино и полузащитник Максим Глушенков, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассчитывает на их участие в игре с «Локомотивом».
Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков считает, что петербургская команда обыграет «Локомотив» за счет более высокого уровня исполнительского мастерства футболистов. «Мне кажется, что “Зенит” будет контролировать ход игры, матч с “Рубином” еще до удаления показал, что команда может контролировать игру, она владела преимуществом, забила во втором тайме, — сказал Кержаков ТАСС. — “Локомотив” — более открытая команда, старается играть в открытый и быстрый футбол, без мяча у них игра получается чуть хуже. “Зенит” за счет уровня мастерства футболистов, который выше, чем у “Локомотива”, захватит преимущество и победит. Мантуан раскрылся в относительно новой позиции, неплохо смотрелся, конечно, это будет потерей в матче с “Локомотивом”. Если будет играть Сергей Пиняев, то Мантуан был бы хорошим вариантом для нейтрализации футболиста. Наверное, в “Зените” есть такие футболисты, которые могут его заменить».
Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов сообщил ТАСС, что специально приедет на матч с «Зенитом». «На такую игру надо идти, поддерживать “Локомотив”. Я расстроился после поражения в Самаре, но не очень, потому что внутренне себя к этому готовил. Команда психологически не совсем готова, в Самаре они опустили руки, и я не думал, что они боролись до конца, — сказал Баринов. — Результат с “Зенитом”, каким бы он ни был, будет в стороне от всего процесса. Если случится ничья или победа, то это не будет закономерным ходом событий. Это значит, что игроки собрались, ребят там талантливых много, они могут завестись. Но сейчас “Локомотив” переживает болезнь роста».
В последний раз «Локомотив» дома обыграл «Зенит» 3 декабря 2023 года, тогда встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. «Зенит» был сильнее соперника из Москвы 9 апреля 2023 года (2:1). Глушенков впервые может сыграть за «Зенит» против «Локомотива», он сменил железнодорожников на петербургскую команду прошлым летом. В игре первой части сезона он не смог сыграть из-за повреждения.
Шанс на отрыв для «Краснодара»
Игровой день завершит матч «Краснодар» — «Акрон». Краснодарская команда лидирует в таблице РПЛ с 49 очками, в случае потери очков «Зенитом» преимущество «Краснодара» может увеличиться до 5 очков. «Акрон» с 25 очками располагается на девятой позиции. Игра первой части сезона между командами завершилась победой «Краснодара» со счетом 5:2. Установивший рекорд по голам среди россиян Артем Дзюба в этой игре может приблизиться к Дмитрию Лоськову по результативным действиям в РПЛ, сейчас у нападающего 264 действия, у Лоськова — 265.
Также в субботу воронежский «Факел» дома сыграет с грозненским «Ахматом». Игра начнется в 15:15 мск. Воронежская команда проведет первый матч под руководством Игоря Шалимова, который возглавил команду после ухода Дмитрия Пятибратова. Также по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза игра пройдет без зрителей, данное наказание было принято из-за поведения болельщиков на матче с «Зенитом» (0:2). На 74-й минуте игры с поля был удален бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел. Позднее в соцсетях распространилось видео, на котором неустановленные болельщики «Факела» допустили оскорбительные жесты и высказывания в адрес игрока на расистской почве. «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, «Ахмат» с 19 очками идет на 14-й позиции.
В другом матче дня «Крылья Советов» на своем поле примут «Рубин», игра начнется в 13:00 мск. «Крылья Советов» с 22 очками занимают 11-е место в таблице РПЛ, казанцы с 32 очками идут восьмыми.
Программа 23-го тура РПЛ стартовала в пятницу, когда «Пари НН» дома проиграл «Оренбургу» (1:2). 6 апреля состоятся матчи «Динамо» (Махачкала) — «Химки», «Ростов» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо» (Москва).