Соболев забил в РПЛ впервые за год! Но главный герой «Зенита» в игре с «Локо» — Глушенков

«Зенит» с самого начала забрал мяч и завладел большим территориальным преимуществом. «Локомотив» садился глубоко в оборону и ждал шанса на контрвыпадах. После пяти пропущенных мячей в Самаре команде Михаила Галактионова не хотелось сильно раскрываться, тем более в игре с чемпионом. Железнодорожники защищались, расставляясь 4−4−2. А когда начинали свои атаки, вытаскивали сине-бело-голубых на прессинг, чтобы использовать свободное пространство. Первый раз подошли к штрафной «Зенита» на пятой минуте и тут же заработали опаснейший штрафной благодаря фолу Нино. Батраков бил из полукруга с 17−18 метров, и только чудесный сейв Латышонка спас петербуржцев от пропущенного гола.