Дуглас Сантос считает, что «Локомотив» забил «Зениту» с нарушением правил

«К сожалению, решающий момент игры произошел в эпизоде с голом “Локомотива”, очень жаль, что это происходит в моменты, когда решается судьба чемпионства, — сказал Сантос. — Очевиднейшее нарушение правил, VAR даже не рассматривает этот эпизод, не сообщает судье. На мой взгляд, все очевидно, грубый фол перед эпизодом с забитым голом в наши ворота. Жаль, что сегодня такой эпизод произошел».