Дуглас Сантос считает, что «Локомотив» забил «Зениту» с нарушением правил

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» забил гол в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» с нарушением правил. Такое мнение журналистам высказал защитник «Зенита» Дуглас Сантос.
В субботу «Зенит» в гостях со счетом 1:1 сыграл вничью с «Локомотивом». На 62-й минуте встречи голом отметился полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Гол был забит после подката капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.
«К сожалению, решающий момент игры произошел в эпизоде с голом “Локомотива”, очень жаль, что это происходит в моменты, когда решается судьба чемпионства, — сказал Сантос. — Очевиднейшее нарушение правил, VAR даже не рассматривает этот эпизод, не сообщает судье. На мой взгляд, все очевидно, грубый фол перед эпизодом с забитым голом в наши ворота. Жаль, что сегодня такой эпизод произошел».
«Я призываю всех обратить внимание на то, что VAR и арбитрам стоит своевременно вмешиваться, а не говорить после матча, что было неправильное решение. Очень жаль, что это произошло сегодня. Надеюсь, впоследствии подобные эпизоды будут рассматриваться здесь и сейчас», — добавил футболист.
Также Сантос заявил, что «Зенит» постарается подготовиться на 100% к следующему матчу чемпионата против «Краснодара», который лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Понимаем, что сегодня не получилось, но в голове уже мысли о “Краснодаре”, можно подготовиться на сто процентов, будем стараться всеми силами одержать победу на домашнем поле», — отметил он.
Матч 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодар» пройдет в Санкт-Петербурге 13 апреля.