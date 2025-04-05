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Дуглас Сантос считает, что «Локомотив» забил «Зениту» с нарушением правил

Гол «Локомотива» был забит после подката капитана команды Дмитрия Баринова.

Источник: Валентина Певцова/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» забил гол в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» с нарушением правил. Такое мнение журналистам высказал защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

В субботу «Зенит» в гостях со счетом 1:1 сыграл вничью с «Локомотивом». На 62-й минуте встречи голом отметился полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Гол был забит после подката капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«К сожалению, решающий момент игры произошел в эпизоде с голом “Локомотива”, очень жаль, что это происходит в моменты, когда решается судьба чемпионства, — сказал Сантос. — Очевиднейшее нарушение правил, VAR даже не рассматривает этот эпизод, не сообщает судье. На мой взгляд, все очевидно, грубый фол перед эпизодом с забитым голом в наши ворота. Жаль, что сегодня такой эпизод произошел».

«Я призываю всех обратить внимание на то, что VAR и арбитрам стоит своевременно вмешиваться, а не говорить после матча, что было неправильное решение. Очень жаль, что это произошло сегодня. Надеюсь, впоследствии подобные эпизоды будут рассматриваться здесь и сейчас», — добавил футболист.

Также Сантос заявил, что «Зенит» постарается подготовиться на 100% к следующему матчу чемпионата против «Краснодара», который лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Понимаем, что сегодня не получилось, но в голове уже мысли о “Краснодаре”, можно подготовиться на сто процентов, будем стараться всеми силами одержать победу на домашнем поле», — отметил он.

Матч 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодар» пройдет в Санкт-Петербурге 13 апреля.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 20941 зритель
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
62′
Зенит
Александр Соболев
85′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
32′
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
90+2′
83
Алексей Батраков
90
Данила Годяев
85
Евгений Морозов
49′
3
Лукас Фассон
9
Сергей Пиняев
83′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
83′
99
Тимур Сулейманов
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
30
Матео Кассьерра
70
Огнен Мимович
46′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
83′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
46′
24
Педро
81′
90+3′
32
Лусиано Гонду
70′
67
Максим Глушенков
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
18
Фолы
11
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти