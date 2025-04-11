«Зенит» призвал болельщиков прийти на матч с «Краснодаром»

«Дорогие друзья! Вы всегда были, есть и будете нашим двенадцатым игроком, нашей опорой и поддержкой. Все победы и трофеи — плоды нашей общей работы. И прямо сейчас ваша помощь нужна нам как никогда! Приходите в это воскресенье на “Газпром Арену” в клубной атрибутике, заполняйте трибуны стадиона звуком ваших слаженных голосов и болейте за “Зенит” стоя — громко и страстно на протяжении всей игры! Только собравшись все вместе, только объединившись в устремлении к одной заветной цели, мы с вами сможем добиться успеха. Мы очень рассчитываем на вас. До встречи в воскресенье!» — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале клуба.