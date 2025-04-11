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«Зенит» призвал болельщиков прийти на матч с «Краснодаром»

«Зенит» призвал болельщиков посетить матч с «Краснодаром» 13 апреля в Петербурге.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» призвал болельщиков посетить домашний матч 24-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Встреча пройдет в воскресенье, 13 апреля и начнется в 17:00 мск. После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице. «Зенит» (47) располагается на третьей строчке.

«Дорогие друзья! Вы всегда были, есть и будете нашим двенадцатым игроком, нашей опорой и поддержкой. Все победы и трофеи — плоды нашей общей работы. И прямо сейчас ваша помощь нужна нам как никогда! Приходите в это воскресенье на “Газпром Арену” в клубной атрибутике, заполняйте трибуны стадиона звуком ваших слаженных голосов и болейте за “Зенит” стоя — громко и страстно на протяжении всей игры! Только собравшись все вместе, только объединившись в устремлении к одной заветной цели, мы с вами сможем добиться успеха. Мы очень рассчитываем на вас. До встречи в воскресенье!» — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале клуба.