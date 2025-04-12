Главный матч в истории «Краснодара» прямо сейчас. Перед «Зенитом» — всё в его пользу!

В первую очередь — три из них, которые ЭСК РФС признала ошибочными. Это неудаление Тормены за наступ на Лусиано во встрече первого круга с «Зенитом», неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с московским «Динамо» за фол на Лаксальте и незафиксированный офсайд Виктора Са в эпизоде с голом «быков» в ворота «Акрона». Кроме того, вспоминаются ещё несколько случаев, когда соперники протестовали против решений арбитров в пользу «быков». В частности, неудаления Сперцяна в матче с ЦСКА (фол на Виллиане Роше) и Ленини с «Локомотивом» (нарушение на вторую жёлтую карточку), неназначенный пенальти за фол на Шумахове в игре с махачкалинским «Динамо» и незасчитанный гол «Факела» в Воронеже. Есть ощущение, что в большинстве этих пограничных эпизодов ЭСК РФС так же встала бы на сторону судей, прими они решения не в пользу «Краснодара».