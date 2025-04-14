Кто станет чемпионом РПЛ? Изучаем календари «Краснодара», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА

«Зенит» победил «Краснодар» — 4:1 и разогнал на максимум чемпионскую гонку в РПЛ. После 24 туров «быки» все еще лидируют, но теперь с отрывом всего в два балла от команды из Санкт-Петербурга. Кроме того, позади есть «Спартак» и ЦСКА с математическими шансами на победу.
Таблица перед 25-м туром выглядит так.
Изучаем расписание соперников за титул.
«Краснодар»
У «быков» был относительно простой календарь в начале весны, но теперь «прогулка» закончилась. Подопечных Мурада Мусаева впереди ждут несколько очень непростых соперников, включая прямых конкурентов — ЦСКА.
Расписание «Краснодара» до конца сезона
- 19 апреля. «Краснодар» — «Ахмат»
- 25 апреля. «Динамо» Махачкала — «Краснодар»
- 3 мая. «Краснодар» — «Рубин»
- 11 мая. ЦСКА — «Краснодар»
- 17 мая. «Оренбург» — «Краснодар»
- 24 мая. «Краснодар» — «Динамо» Москва
«Зенит»
Команда Сергея Семака на пути к титулу уже сделала самый важный шаг — разгромила «Краснодар», сократив отставание до двух баллов и обеспечив себе преимущество в случае равенства очков. Дальше «Зениту» остается только побеждать — финиш сезона вполне комфортный. Впрочем, впереди три неприятных выезда в Москву, Каспийск и Ростов.
Расписание «Зенита» до конца сезона
- 20 апреля. «Зенит» — «Химки»
- 26 апреля. «Динамо» Москва — «Зенит»
- 4 мая. «Зенит» — «Пари НН»
- 11 мая. «Динамо» Махачкала — «Зенит»
- 18 мая. «Ростов» — «Зенит»
- 24 мая. «Зенит» — «Ахмат»
«Спартак»
Красно-белые могли завершить 24-й тур как одни из самых явных претендентов на титул, однако допустили осечку — проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:2). Неудача не лишила команду Деяна Станковича шансов на победу, но солидно их уменьшила. Календарь тоже не из простых. И в первую очередь выделяется дерби с прямым конкурентом за титул — ЦСКА.
Расписание «Спартака» до конца сезона
- 19 апреля. «Акрон» — «Спартак»
- 26 апреля. «Спартак» — ЦСКА
- 4 мая. «Факел» — «Спартак»
- 11 мая. «Динамо» Москва — «Спартак»
- 18 мая. «Крылья Советов» — «Спартак»
- 24 мая. «Спартак» — «Химки»
ЦСКА
Армейцы ворвались в чемпионскую гонку неожиданно, но убедительно. Команда Марко Николича не проигрывает весной, а серия из побед в РПЛ достигла пяти матчей. Однако из серьезных соперников у ЦСКА на отрезке был только «Зенит» сразу после рестарта (0:0) и «Динамо» (3:1). На финише будет сложнее.
Расписание ЦСКА до конца сезона
- 20 апреля. ЦСКА — «Крылья Советов»
- 26 апреля. «Спартак» — ЦСКА
- 4 мая. «Ахмат» — ЦСКА
- 11 мая. ЦСКА — «Краснодар»
- 19 мая. «Локомотив» — ЦСКА
- 24 мая. ЦСКА — «Пари НН»
В прошлом сезоне гонка за титулом длилась до последнего тура. Чемпионом в итоге стал «Зенит» после домашней победы над «Ростовом» — 2:1. В параллельном матче конкурентов «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0), после чего эти команды распределили только второе и третье места.
Артем Белинин