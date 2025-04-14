Кто станет чемпионом РПЛ? Изучаем календари «Краснодара», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА

«Зенит» победил «Краснодар» — 4:1 и разогнал на максимум чемпионскую гонку в РПЛ. После 24 туров «быки» все еще лидируют, но теперь с отрывом всего в два балла от команды из Санкт-Петербурга. Кроме того, позади есть «Спартак» и ЦСКА с математическими шансами на победу.