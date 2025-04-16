В «Химках» отвергли возможность бойкота матча с «Зенитом»

По информации «Чемпионата», игроки «Химок» выразили готовность отказаться от выхода на матч 25-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге. Причина — долги по зарплате и отставка главного тренера команды Франка Артиги.