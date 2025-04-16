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В «Химках» отвергли возможность бойкота матча с «Зенитом»

Игра состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: https://vk.com/fckhimki_official

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Футболисты подмосковных «Химок» не будут бойкотировать матч Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 25, 20.04.2025, 16:30
Зенит
-
Химки
-

По информации «Чемпионата», игроки «Химок» выразили готовность отказаться от выхода на матч 25-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге. Причина — долги по зарплате и отставка главного тренера команды Франка Артиги.

«Матч в Санкт-Петербурге состоится, никакого бойкота не будет», — сообщили в «Химках».

После 24 туров РПЛ «Химки» занимают 12-е место с 23 очками.