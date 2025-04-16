В «Химках» отвергли возможность бойкота матча с «Зенитом»

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Футболисты подмосковных «Химок» не будут бойкотировать матч Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
По информации «Чемпионата», игроки «Химок» выразили готовность отказаться от выхода на матч 25-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге. Причина — долги по зарплате и отставка главного тренера команды Франка Артиги.
«Матч в Санкт-Петербурге состоится, никакого бойкота не будет», — сообщили в «Химках».
После 24 туров РПЛ «Химки» занимают 12-е место с 23 очками.