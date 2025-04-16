Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова

Вряд ли «Локо» готов к смене курса — если говорить о кадровых приоритетах. Вряд ли из этого состава сейчас можно выжать настолько больше, чтобы хватило на полноценную борьбу за титул. Но мы просто этого не знаем. Как и не знаем, готовы ли в клубе полноценно рискнуть, потому что планка возможностей сейчас понятна: 4−6-е места, позади тех, кто активно вкладывается в недешевых легионеров и стоит в этом на одном уровне с ЦСКА и «Динамо». Хочет ли «Локо» выше — не абстрактно, а переориентируясь на такое? Загадка.