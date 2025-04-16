Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова

Мнение
«Какой смысл [в победе], если мы обыграли “Краснодар” и потерпели поражение от другой команды?».
Сергею Семаку после этих слов на праздничной для Санкт-Петербурга послематчевой пресс-конференции никто не возразил — а напрасно.
Действительно, нет смысла — если говорить о развязке чемпионата, количестве набранных очков, итоговом месте. Но такая победа над «быками» сделала немало. Она не только по-настоящему вернула «Зенит» в гонку за титулом, но и убрала в сторону спекуляции о возможной отставке тренера, если в юбилейный год клуб останется без золота.
В истории отечественного футбола бывали случаи, когда человека снимали за второе место: Константина Бескова уволили за серебро на ЧЕ-1964. Есть более свежие примеры, когда специалист уходил сам после второй итоговой строчки в таблице — как Владимир Федотов из «Сочи».
Но определенно эти случаи не про Семака в «Зените». Кто бы что когда ни предполагал, было понятно, что покинуть сине-бело-голубых Сергей Богданович может только по решению двух человек. Либо Алексея Миллера, либо своему.
Учитывая шесть чемпионских титулов за шесть лет, недавно продленный на максимально возможный срок контракт, общее положение дел в команде и вес слова Семака в трансферных вопросах, сложно представить, что патрон «Зенита» решит сменить человека, при котором клуб превратился в конвейер по штамповке золотых медалей, — даже если этой весной что-то пойдет не по нужному сценарию.
Представить, что сам Семак повторит легендарную фразу Бориса Ельцина «я устал, я ухожу», еще сложнее.
Но разговоры о вероятности отставки Семака все равно перед встречей с «Краснодаром» ходили — вот если снова проиграют, вот если отрыв вырастет до восьми очков, вот если титул будет заранее потерян…
Теперь эта тема закрыта. Потому что матч показал, на какой футбол способен сейчас «Зенит», если все мотивированны. Фактически петербуржцы вернулись к самим себе образца начала сезона, когда все отдавали им чемпионство на безоговорочной основе.
Вопрос можно снимать. И задуматься над более глобальным — а возможны ли тренерские изменения в клубах «большой шестерки»? Потому что сезон, как бы он ни завершился, способен принести настоящее удовлетворение только чемпиону — и, пожалуй, еще преследователям первой тройки: ЦСКА, «Динамо» или «Локомотиву», если кто-то из них окажется на третьем месте или выше. Все иные расклады нельзя считать для представителей нынешнего топ-6 успешными.
Труднее всего говорить что-то о «Краснодаре». Но вряд ли что-то угрожает Мураду Мусаеву — по сравнению с прошлым сезоном команда очевидно прибавила, и даже если «быки» в итоге растеряют свое преимущество, всегда можно обратиться к таблице стоимости составов и оценить, насколько эффективно лидеры обращались со своими инвестициями.
Деяну Станковичу в «Спартаке» также не грозит вроде бы ничего. Опять же, не скажешь пока абсолютно точно, хочет ли серб вернуться в Италию после завершения чемпионата, если он не окажется золотым, но со стороны кажется, что тренер наслаждается красно-белой жизнью и вряд ли, заходя в команду прошлым летом, он оценивал проект как краткосрочный. Станкович стал практически иконой для спартаковского мира. Таких не увольняют, особенно если учесть совпадение его стиля с ДНК клуба.
Марко Николич и ЦСКА — этот союз чем дальше, тем заметнее выглядит оправданным. Марко говорил в начале сезона, что у него не было в карьере случаев, когда его клуб оставался бы без медалей. Тогда это звучало достаточно грустно, но сейчас слова воспринимаются совершенно иначе — как подтверждение качества тренера.
Михаил Галактионов? Считается, что «Локомотив» заваливает весну, но вероятно, что у нас неправильный угол зрения. Осенью красно-зеленые играли выше возможностей, сейчас не исключено, что команда выглядит чуть ниже своей планки, но в целом железнодорожники находятся на своем месте и в рамках заявленной руководством стратегии все идет плюс-минус планово.
Вряд ли «Локо» готов к смене курса — если говорить о кадровых приоритетах. Вряд ли из этого состава сейчас можно выжать настолько больше, чтобы хватило на полноценную борьбу за титул. Но мы просто этого не знаем. Как и не знаем, готовы ли в клубе полноценно рискнуть, потому что планка возможностей сейчас понятна: 4−6-е места, позади тех, кто активно вкладывается в недешевых легионеров и стоит в этом на одном уровне с ЦСКА и «Динамо». Хочет ли «Локо» выше — не абстрактно, а переориентируясь на такое? Загадка.
Получается, что только Марцел Личка из тренеров первой шестерки — прямой кандидат на расставание. Ставки высоки: победа в Кубке или медали, и кажется, что чех откровенно сделал акцент на первый турнир. «Динамо» заслуживает отдельного разговора: кризис очевиден, в отличие от возможного выбора. Спасет ли Личку трофей? Возможно, да. В том числе потому, что пока нет очевидного кандидата на замену. Но до трофея еще несколько шагов, и нет уверенности, что бело-голубые сделают их.
В любом случае все выглядит так, что летом в РПЛ на тренерском рынке будет относительное затишье.
Автор: Илья Казаков
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Андрей Мостовой
29′
Лусиано Гонду
(Андрей Мостовой)
38′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
80′
Луис Энрике
(Александр Соболев)
90′
Никита Кривцов
(Джон Кордоба)
16′
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
76′
8
Маркус Вендел
89′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
73′
79′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
84′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
84′
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
73′
89′
77
Ильзат Ахметов
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
71′
10
Эдуард Сперцян
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
20
Джованни Гонсалес
60′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
60′
6
Кевин Ленини
88′
53
Александр Черников
45+5′
60′
90
Дэвид Мозес Кобнан
88
Никита Кривцов
79′
8
Данила Козлов
40
Олакунле Олусегун
74′
19
Федор Смолов
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
16
Фолы
25
0
Офсайды
4
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти