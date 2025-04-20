Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» минимально обыграл «Химки» в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 1:0 обыграл подмосковные «Химки» в домашнем матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: Чемпионат.com

Гол на 22-й минуте встречи забил Лусиано Гонду.

Футболисты «Химок» вышли на матч с «Зенитом» в основном составе. Ранее «Чемпионат» сообщал, что игроки подмосковного клуба рассматривали бойкот встречи против «Зенита» из-за долгов по зарплате и отставки главного тренера Франка Артиги. 18 апреля на тренировку команды приезжал президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Он заявил, что будет находиться в постоянном контакте с клубом по поводу сложившейся ситуации с долгами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Химок», футболисты в пятницу получили зарплату за декабрь.

«Зенит» вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. «Химки» с 23 очками в 25 матчах располагаются в зоне стыковых матчей на 13-й строчке. В следующем матче чемпионата «Зенит» 26 апреля сыграет в гостях с московским «Динамо», «Химки» 27 апреля примут дома тольяттинский «Акрон».

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
20.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Магомед Адиев
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
22′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
6
Ваня Дркушич
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
8
Маркус Вендел
90′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
70′
28
Нуралы Алип
67
Максим Глушенков
81′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
90′
14
Саша Зделар
32
Лусиано Гонду
70′
7
Александр Соболев
Химки
87
Никита Кокарев
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
22
Роберт Мехия
32
Лукас Вера
84′
91
Антон Заболотный
11
Резиуан Мирзов
62′
97
Бутта Магомедов
17
Илья Берковский
46′
2
Петар Голубович
77
Алекс Корредера
78′
9
Александр Руденко
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
8
Фолы
20
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти