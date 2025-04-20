«Зенит» минимально обыграл «Химки» в матче чемпионата России по футболу

Гол на 22-й минуте встречи забил Лусиано Гонду.
Футболисты «Химок» вышли на матч с «Зенитом» в основном составе. Ранее «Чемпионат» сообщал, что игроки подмосковного клуба рассматривали бойкот встречи против «Зенита» из-за долгов по зарплате и отставки главного тренера Франка Артиги. 18 апреля на тренировку команды приезжал президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Он заявил, что будет находиться в постоянном контакте с клубом по поводу сложившейся ситуации с долгами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Химок», футболисты в пятницу получили зарплату за декабрь.
«Зенит» вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. «Химки» с 23 очками в 25 матчах располагаются в зоне стыковых матчей на 13-й строчке. В следующем матче чемпионата «Зенит» 26 апреля сыграет в гостях с московским «Динамо», «Химки» 27 апреля примут дома тольяттинский «Акрон».
Сергей Семак
Магомед Адиев
Лусиано Гонду
22′
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
6
Ваня Дркушич
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
8
Маркус Вендел
90′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
70′
28
Нуралы Алип
67
Максим Глушенков
81′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
90′
14
Саша Зделар
32
Лусиано Гонду
70′
7
Александр Соболев
87
Никита Кокарев
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
22
Роберт Мехия
32
Лукас Вера
84′
91
Антон Заболотный
11
Резиуан Мирзов
62′
97
Бутта Магомедов
17
Илья Берковский
46′
2
Петар Голубович
77
Алекс Корредера
78′
9
Александр Руденко
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
8
Фолы
20
2
Офсайды
0
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти