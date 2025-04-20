«Зенит» минимально обыграл «Химки» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты «Химок» вышли на матч с «Зенитом» в основном составе. Ранее «Чемпионат» сообщал, что игроки подмосковного клуба рассматривали бойкот встречи против «Зенита» из-за долгов по зарплате и отставки главного тренера Франка Артиги. 18 апреля на тренировку команды приезжал президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Он заявил, что будет находиться в постоянном контакте с клубом по поводу сложившейся ситуации с долгами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Химок», футболисты в пятницу получили зарплату за декабрь.