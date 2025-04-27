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«Крылья Советов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев, Шитов.

«Оренбург»: Москвичёв, Малых, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Савельев, Мансилья, Гюрлюк.

После 25 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 17 очков.