В «Зените» заявили, что пока не планируют приобретать футболистов Батракова и Кисляка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» пока не планирует приобретать полузащитников Алексея Батракова из московского «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА, но клуб следит за их развитием. Об этом ТАСС сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
«Следим ли за Батраковым и Кисляком? Мы следим за всеми перспективными футболистами. Но не только и не столько с точки зрения трансфера в наш клуб. А с точки зрения того, как развиваются молодые футболисты, какими талантами обладают. Пока не планируем их приобретать», — сказал Медведев.
Батракову 19 лет, он является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне футболист в 33 матчах забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач. 19-летний Кисляк является воспитанником ЦСКА, в текущем сезоне футболист в 26 матчах забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.