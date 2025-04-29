Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Зените» заявили, что пока не планируют приобретать футболистов Батракова и Кисляка

В клубе отметили, что следят за всеми перспективными игроками в России.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» пока не планирует приобретать полузащитников Алексея Батракова из московского «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА, но клуб следит за их развитием. Об этом ТАСС сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Следим ли за Батраковым и Кисляком? Мы следим за всеми перспективными футболистами. Но не только и не столько с точки зрения трансфера в наш клуб. А с точки зрения того, как развиваются молодые футболисты, какими талантами обладают. Пока не планируем их приобретать», — сказал Медведев.

Батракову 19 лет, он является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне футболист в 33 матчах забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач. 19-летний Кисляк является воспитанником ЦСКА, в текущем сезоне футболист в 26 матчах забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.