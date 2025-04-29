В «Зените» заявили, что пока не планируют приобретать футболистов Батракова и Кисляка

«Следим ли за Батраковым и Кисляком? Мы следим за всеми перспективными футболистами. Но не только и не столько с точки зрения трансфера в наш клуб. А с точки зрения того, как развиваются молодые футболисты, какими талантами обладают. Пока не планируем их приобретать», — сказал Медведев.