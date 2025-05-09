Главное преображение весны в РПЛ. Больше Сергеева после рестарта не забивает никто

«Крылья» набрали всего одно очко в первых трёх турах после рестарта. Сергеев не забил ни одного мяча. Команда оказалась на 12-й строчке в таблице и опережала «Пари НН» из зоны стыков только по дополнительным показателям. И вот после этого самарский клуб прорвало — до игры с «Динамо» (1:3) была серия из пяти матчей без поражений. Попёрло и у Сергеева — забил в каждой встрече на этом отрезке. Более того, Иван оформил половину голов (шесть) «Крыльев» в пяти турах. А ещё он делит с Артёмом Дзюбой первое место в РПЛ по забитым мячам после рестарта (6).