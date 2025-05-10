«Зенит» всё ещё в чемпионской гонке! Реализовали редкий шанс в Махачкале

На последние минуты тренер «Зенита» выпустил сразу двух штатных центрбеков Эраковича и Алипа, очевидно, чтобы снимать верховые мячи после кроссов «Динамо». По игре трудно было представить, что команда Биджиева придумает ещё что-то, кроме простых забросов в штрафную Латышонка. Ушёл с поля Соболев, который, пусть и не забил, но хорошо отработал. Махачкалинцы же завершали матч без своего заменённого нападающего — Агаларова. Тот как-то сдулся после бодрого старта. Его сменщики тоже не впечатлили: южане в два раза перебили чемпиона — 12:6 (в створ — 3:3), а на гол не наиграли. И рискуют свалиться в зону стыков.