«Зенит» всё ещё в чемпионской гонке! Реализовали редкий шанс в Махачкале

«Зенит» продолжает погоню за «Краснодаром»! Чемпион победил на выезде махачкалинское «Динамо», реализовав один из своих редких шансов, и сократил отставание до двух очков. А у команды Хасанби Биджиева уже четвёртое поражение подряд.
На матч в Каспийске «Зенит» вышел не только без травмированного Вендела, но и без Глушенкова. Неубедительная игра в последних турах всё-таки стоила Максиму места в основе. В результате перестановок в центре поля у сине-бело-голубых действовал дуэт Барриос — Горшков, а с позиции второго форварда Лусиано поддерживал Соболева.
У «Динамо» впервые за весь сезон остался в запасе Шумахов, а в остальном команда Биджиева была такой, как и всегда. С самого начала высоко прессинговала, оказывая серьёзное давление на центральных защитников и опорников «Зенита». Не собиралась отдавать чемпиону ни мяч, ни территорию. Петербуржцы с гигантским трудом выходили из обороны. Сине-бело-голубым оставалось надеяться на то, что габаритные Соболев с Лусиано зацепятся за мяч впереди, выигрывая единоборства у своих опекунов.
Игра действительно разбилась на дуэли. Было много борьбы, фолов и мелких стычек. Например, Нино раз за разом зарубался с Агаларовым. Однажды нападающий «Динамо» отмахнулся, и ему сильно повезло избежать жёлтой карточки. Сам же Гамид мог забить быстрый гол, когда махачкалинцы создали первый голевой момент на 6-й минуте после потери Мантуана. Агаларов бил головой из-под Нино, но слишком слабо и прямо в руку Латышонку.
«Зенит» вообще ничего не создавал в течение получаса. Команда Сергея Семака пыталась растягивать динамовские 5−3−2, однако допускала много брака. Первый удар в створ ворот хозяев нанёс Нино после штрафного и скидки. Второй — тоже Нино! И в этом эпизоде на 37-й минуте центрбек забил. Самые высокие футболисты сине-бело-голубых выигрывали воздух у динамовцев на стандартах. Педро с углового подал к дальнему углу штрафной так, что голкиперу Магомедову было неудобно играть на выходе, а Нино продавил Пальцева и нанёс точный удар головой.
До перерыва ещё и Соболев едва не забил со «второго этажа» — попал во вратаря. Центрфорвард выделялся активностью, пытался зацепиться за любой мяч и четыре раза встретился с ним в штрафной соперника. А у «Динамо», которое даже превзошло «Зенит» в первом тайме по количеству точных передач на чужой трети, лучший шанс загубил Пальцев — ему помешал реабилитироваться за ошибку сейв Латышонка.
После перерыва «Динамо» тут же создало голевой момент, показав, казалось, как собирается отыгрывать гол. Но затем позиционные атаки махачкалинцев раз за разом упирались в зенитовскую стену — идей хозяевам не хватало. Команда Семака спокойно играла «вторым номером». Для нападающих сине-бело-голубых и Луиса Энрике с его скоростью и техникой открывалось свободное пространство. Вот только тяжеловатым форвардам недоставало быстроты, а самый дорогой новичок зимы в РПЛ был не похож на себя. Сундуков при помощи подстраховки партнёров справлялся с бразильцем. Не с той ноги встал сегодня Луис Энрике.
Семак хотел добавить энергии и скорости контрвыпадам чемпиона, подняв со скамейки Мостового и Кассьерру. Тем не менее опасности у ворот «Динамо», как и у зенитовских, почти не было. Гости сбивали темп владением, заставляя подуставших хозяев побегать за мячом, а затем заряжали вперёд — искали длинными передачами Соболева с Кассьеррой. Александр в единоборствах несколько раз попал рукой по лицу своим оппонентам, и, в конце концов, присел на «горчичник». Это его третья жёлтая карточка в чемпионате. Следующая — на дисквалификацию.
На последние минуты тренер «Зенита» выпустил сразу двух штатных центрбеков Эраковича и Алипа, очевидно, чтобы снимать верховые мячи после кроссов «Динамо». По игре трудно было представить, что команда Биджиева придумает ещё что-то, кроме простых забросов в штрафную Латышонка. Ушёл с поля Соболев, который, пусть и не забил, но хорошо отработал. Махачкалинцы же завершали матч без своего заменённого нападающего — Агаларова. Тот как-то сдулся после бодрого старта. Его сменщики тоже не впечатлили: южане в два раза перебили чемпиона — 12:6 (в створ — 3:3), а на гол не наиграли. И рискуют свалиться в зону стыков.
Хасанби Биджиев
Сергей Семак
Нино
(Педро)
37′
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
22
Мохамед Аззи
99
Муталип Алибеков
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
77
Темиркан Сундуков
78′
28
Сердер Сердеров
10
Джавад Хоссейннеджад
84′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
69′
9
Ражаб Магомедов
47
Никита Глушков
78′
7
Абакар Гаджиев
25
Гамид Агаларов
69′
21
Абдулпаша Джабраилов
1
Евгений Латышонок
90+3′
3
Дуглас Сантос
6
Ваня Дркушич
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
4
Юрий Горшков
78′
14
Саша Зделар
7
Александр Соболев
81′
90′
25
Страхиня Эракович
24
Педро
63′
17
Андрей Мостовой
32
Лусиано Гонду
63′
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
90′
28
Нуралы Алип
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
26
Фолы
21
1
Офсайды
1
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти